Alex Rambal, de un comienzo difícil y un año sin jugar, a brillar con Millonarios

El defensor barranquillero se ha convertido en pieza fundamental del equipo ‘embajador’, dirigido por Jorge Luis Pinto. En charla con GolCaracol.com habló de sus inicios y de su buen momento con el club capitalino.

Alex Rambal es uno de los jugadores que ha sorprendido en el Millonarios modelo 2019, y aunque era desconocido para muchos, el barranquillero se abrió camino y se convirtió en titular para Jorge Luis Pinto.

El defensor central, quien está a préstamo en el equipo azul, ya que pertenece a Valledupar FC, tuvo el voto de confianza del entrenador de los ‘embajadores’, quien lo analizó en la pretemporada y decidió contar con él.

Aunque Rambal sabía que sería difícil ganarse un lugar en el onceno inicialista, ha mostrado sus capacidades y en charla con GolCaracol.com habló de su trayectoria y de sus expectativas con Millonarios.

¿Cómo se siente usted con este momento que está viviendo con Millonarios?

“Feliz, porque me vienen dando la oportunidad, al principio lo veía difícil, pero estoy jugando y gracias a Dios las cosas están saliendo bien”.

¿Qué cree que le interesó a Jorge Luis Pinto para que usted se quedara en el equipo?

“Le doy un poco de velocidad en la parte de atrás, salgo bien con el balón, para que el 'profe' me siga dando la confianza tengo que seguir mostrado en los partidos. Me he sentido seguro y me he acoplado bien con el equipo”.

¿Cómo le ha ido con Luis Payares y Matías de Los Santos?

“Son grandes personas los dos. Creo que nos hemos venido apoyando, cualquiera que juegue, porque somos un equipo, eso es importante. El que tenga la oportunidad de actuar siempre va a estar con la mayor disposición y con ganas de hacer las cosas bien”.

¿Cómo le fue marcando jugadores tan complicados como Juan Dinenno y Hernán Barcos?

“Son jugadores difíciles, pero nos enfocamos en el trabajo de nosotros y siguiendo las indicaciones de Pinto, los pude ver antes y los analicé bien. Lo más importante es estar concentrado y atento a lo que ellos puedan hacer”.

¿Qué quiere Alex Rambal con Millonarios?

“Mi propósito es que podamos ser campeones, todo el grupo trabaja para eso y personalmente poder afianzarme y quedarme en el once titular”.

¿Cómo fueron sus comienzos?

“Fue complicado. Esto del fútbol no es fácil, tuve la oportunidad de estar en el Barranquilla FC, después me ascendieron en Junior, allá estuve un año, pero no tuve la oportunidad de actuar. Llegó Comesaña, trajo sus jugadores y me dijo que no iba a contar conmigo. Fue un momento duro, estuve un año sin jugar, tuve la oportunidad de llegar a Valledupar y pude afianzarme y ser titular del equipo. Y ahora, llegar a Millonarios ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera”.

¿Qué le pasó en el año que no estuvo jugando?

“Yo tenía todavía contrato con Junior, lo rescindí, tenía una oportunidad de ir a la segunda división de Paraguay, pero tuve problemas con la transferencia, me tocó regresarme. Ahí conocí a mi representante, estuve entrenando cinco meses con Envigado, y luego terminé llegando a Valledupar”.

¿Cómo analiza su paso por Valledupar y qué piensa de la alianza que tienen con Millonarios?

“Fue algo muy importante el paso en Valledupar, muchos jóvenes vienen ilusionados con esa alianza, hay buen material allá. Ojalá yo no sea el único, espero hacer las cosas bien y abrirle las puertas a los que vienen”.

Los hinchas hablan muy bien de usted, ¿cómo toma eso?

“Toca tomarlo con calma, con los pies sobre la tierra, porque aún no he logrado nada, son solo unos pocos partidos, pero aprovechar el buen momento que estoy pasando y seguir trabajando para mantenerme y que puedan seguir hablando de mí”.

