Alex Rambal: “Estoy a prueba en Millonarios, es un club en el que cualquier jugador quisiera estar”

El volante, que también se puede desempañar como defensor central, militó la pasada temporada con Valledupar y habló con GolCaracol.com sobre su futuro con el club capitalino.

Desde este martes, Alex Enrique Rambal se encuentra realizando pruebas para integrar el plantel de Millonarios para la Liga Águila 2019 y así convertirse en el segundo refuerzo de los azules para la siguiente temporada.

El barranquillero, de 26 años, viene de disputar 25 encuentros con el conjunto de Valledupar en el Torneo Águila 2018. Además, anotó dos goles.

GolCaracol.com habló en exclusiva con Alex Rambal sobre sus pruebas en Millonarios y su futuro profesional.

¿Cómo han sido las pruebas en Millonarios?

“Estoy a prueba en Millonarios, llegué el martes a Bogotá y ayer (miércoles) hice el primer entrenamiento. El ‘profe’ Pinto me dijo que me iba a evaluar hasta el 13 de diciembre, que es cuando el plantel sale a vacaciones”.

¿Qué significaría para su carrera llegar a Millonarios?

“Estoy contento por esta oportunidad, eso demuestra que se vienen haciendo las cosas bien. Me gustaría estar en Millonarios porque es un equipo grande y con historia, es un club en el que cualquier jugador quisiera estar”.

¿Tiene opciones de otros equipos del fútbol colombiano?

“Millonarios no es el único equipo que ha mostrado interés, tengo otras opciones. Me han llamado de Jaguares y del Huila, ojalá me pueda quedar en Millonarios”.

Para los hinchas de Millonarios que no lo conocen, ¿cómo se describe?

“Soy un jugador rápido y muy técnico, tengo muy buena salida y personalidad, no me asusta estar en Millonarios”.

