Alex Rambal: “Solo falta que Millonarios y Valledupar arreglen, ya tengo la aprobación de Pinto”

El defensor central le confirmó a GolCaracol.com qué está muy cerca de fichar por el cuadro ‘embajador’ para la próxima temporada.

Alex Rambal podría convertirse en el segundo refuerzo de Millonarios para la Liga Águila 2019, luego de contar con la aprobación de Jorge Luis Pinto, tras probarse por dos semanas en el cuadro capitalino.

“Tengo que regresar el 3 de enero a entrenamientos (día que inicia la pretemporada), sólo falta que Millonarios y Valledupar arreglen, falta muy poco”, aseguró el barranquillero, de 26 años, en entrevista exclusiva con GolCaracol.com.

En 2018, Rambal disputó 27 partidos y anotó dos goles con Valledupar, equipo con el que Millonarios tiene convenio, y fue observado por el cuerpo técnico azul antes del periodo de vacaciones, el cual aprobó su contratación.

“Encontré un muy buen grupo, con grandes personas. Ya conocía a ‘Carachito' Domínguez y a varios de los muchachos que estaban en Valledupar, eso me hizo más fácil todo”, aseguró el defensor, quien también vistió la camiseta de Barranquilla y Junior.

Alex Rambal disputó uno de los partidos amistosos de Millonarios, para no perder ritmo de competencia, frente a Caterpillar Motors, que terminó en victoria 4-1 para los azules.

Por último, el defensor central se refirió a la conversación que tuvo con el director técnico Jorge Luis Pinto, antes de salir a descansar y viajar a su natal Barranquilla.

“El profe me pidió mesura en las vacaciones, que me cuidara y siguiera entrenando, que no me quedará quieto para que llegara con buen ritmo”, concluyó.

El atlanticense se sumaría a Felipe Jaramillo, quien es el único refuerzo confirmado, hasta el momento, de Millonarios.