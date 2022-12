Álex Viveros, referente del Cali: “Tuve ofrecimientos de América, siempre dije que no”

Sin duda, el ex lateral ocupa un espacio importante dentro de la historia reciente del cuadro ‘azucarero’, por eso analizó con GolCaracol.com lo que será el clásico de este domingo a las 7:45 p.m., contra los ‘diablos rojos’, por la fecha 10 de Liga Águila.

Ahora como representante de jugadores, pero ferviente aficionado del Deportivo Cali, así es el presente de Alex Viveros, quien hizo memoria e hizo un repaso por varios clásicos vallecaucanos que jugó con su querido Deportivo Cali.

Y es que en cuestión puntos, tanto verdes como rojos tienen los mismos 17 enteros, pero los ‘azucareros’ gana la posición por mejor diferencia de gol.

¿Cómo ve a los equipos para el clásico del domingo?

“El Deportivo Cali viene con un poco más de trabajo porque viene con su mismo grupo de jugadores de semestre pasado; en cambio a América trajo algunos refuerzos, pero no lo he visto tan constante en su fútbol. Pero el clásico es otra cosa y en el de este domingo va a ser un clima hostil para los jugadores del verde, por eso hay que tener jerarquía y eso esperamos nosotros los hinchas”.

¿Va a ser un partido reñido por el actual momento por el que pasan los equipos?

“En el campeonato pasado, en ambos partidos Deportivo Cali fue más, en Palmaseca no mereció perder y en el Pascual Guerrero Ganamos. En este partido van a existir condimentos diferentes porque América tiene otro entrenador con otro estilo de juego. Creo que Cali tiene un ataque peligroso, y la defensa de ellos no está tan segura. Seguramente va a salir un partido muy atractivo porque los equipos van a querer buscar el resultado”.

¿Qué buenos recuerdos tiene jugando un clásico vallecaucano?

“En este partido puedo decir que tuve más episodios buenos que malos. Pero, me acuerdo del campeonato de 1998, ganamos los dos clásicos y eso nos sirvió para llegar a la final y allí ser campeones. Son partidos que te marcan porque eliminarlos nos sirvió para llegar a un título, eso es bastante interesante. Me fue muy bien contra el América”.

¿Tiene algún mal recuerdo en un partido contra América?

“Dentro de un mal suceso recuerdo un clásico en el que perdimos 3-1, la tribuna se cayó, nos expulsaron a tres jugadores. Fue difícil para nosotros porque a uno no le gusta perder esos partidos”.

¿Qué diferencia hay en un clásico de antes con los de ahora?

“La vez pasada veía un programa antiguo de ‘Telepacífico’ y allí se veían en el estadio hinchadas de ambos equipos. Era algo bonito, ver a la gente compartir en las tribunas del Pascual era emocionante”.

La vida y el fútbol siempre lo pusieron en contra de los ‘diablos’, con Racing contra Independiente y con Cali frente a América

“Sí, es verdad. Siempre he tenido una rivalidad deportiva contra esos equipos y obvio contra América, tanto así que alguna vez tuve ofrecimientos de América, siempre dije que no, nunca me interesó jugar allí. Hubo algunos jugadores que eran ídolos de América que los llamaron para hacer parte del Deportivo Cali, entonces eso no me pareció una buena actitud para con el hincha”.

“Yo le agradezco mucho al Cali, allí llegué a los 9 años, me hice adolescente en el Cali y me retiré en Cali, para mí no hay otra cosa mejor que esa vida. Ellos hicieron muchas cosas para que yo fuera un jugador dentro de los grandes del club. A mí me afecta mucho que Cali no le gane a América”.

Además de pasos de América a Cali, será una atmosfera complicada la que enfrentará Juan Camilo Angulo

“Él es un jugador que ha demostrado una jerarquía importante en Cali, inclusive eb los últimos partidos como capitán. Tiene mucha categoría para afrontar lo que se le viene, es grande, es maduro, y hoy se debe al Deportivo Cali, él es muy importante para nosotros y nunca ha estado por debajo de la expectativa en los clásicos”.

¿En su época de jugador tuvo buenos amigos en América?

“Sí, claro, uno de ellos fue Mayer Candelo, quien también jugó allí. Compartí también mucho con Jairo ‘El Tigre’ Castillo, juntos llegamos a las selecciones de mayores juntos. También Fabián Vargas. Hay que competir para darle alegría a los hinchas”.