Alexander Guimaraes no se trasnocha pensando en su renovación con el América de Cali

Alexander Guimaraes, entrenador del América de Cali, ha sido uno de los grandes protagonistas en este primer semestre del fútbol colombiano. El estratega brasileño ha sabido llevar un buen proceso con los 'escarlatas', mostrándose como uno de los equipos más fuertes de la Liga 2023-I.

Así las cosas, en la previa del duelo frente a Once Caldas, el experimentado timonel, quien está por culminar su contrato con los 'diablos rojos' habló de su renovación.

“El que tiene la palabra es el club, que ha dicho por parte de su presidente, en algunos medios, que quieren esperar hasta el final y nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados hasta que ese momento llegue porque tenemos que mirar hacia el futuro nuestro en caso de que no llegara una oferta del club en la que todos quedemos contentos”, expresó de entrada Alexandre Guimarães en conferencia de prensa.

“Estamos muy contentos de estar acá, toda la vivencia con América es maravillosa y esperamos que esto se pueda prolongar no por un periodo corto sino por un periodo más largo, pero no está en nosotros. El club tiene todo el derecho de tomarse el tiempo que quiera tomarse”, agregó el estratega de los 'escarlatas'.

Asimismo, dada la importancia de la decisión que significaría para el América de Cali, el máximo accionista del equipo, Tulio Gómez, se refirió al respecto en una conversación con el diario 'El País de Cali'.

“Sobre la continuidad del profesor Guimaraes está claro que en América esperaremos a que termine el campeonato para luego hacer un balance y mirar cosas. Nosotros en América no tomamos decisiones en caliente y mucho menos a las carreras, siempre esperamos a ver qué pasa en el campeonato y cómo le va al equipo para dar el siguiente paso”, comentó de entrada el mandatario.

Y enfatizó en la forma en que se toman las decisiones en el conjunto 'escarlata', “en América siempre hemos esperado a que termine el torneo y eso es lo que vamos a hacer ahora; ahí miramos qué jugadores se van, a quiénes necesitamos... es un balance de todo y es necesario para decidir después otras cosas”.

Eso sí, dejó claro que el actual estratega es una prelación, “Guimaraes es la prioridad, pero primero debemos esperar a que esta Liga acabe para evaluar todo”.

Recordemos que hasta el momento el América de Cali es uno de los cuatro equipos que ya tienen asegurado su cupo a los cuadrangulares, junto a Millonarios, Atlético Nacional y Águilas Doradas.