Alexander Mejía: "A Carlos 'la Roca' Sánchez lo veo bien, contento en Santa Fe y va a ayudar mucho"

Santa Fe le ganó 3-1 a Envigado en la fecha pasada, debutó Carlos Sánchez y todo es felicidad en el cuadro 'cardenal', donde se ilusionan de cara a la recta final del 'todos contra todos'.

Alexander Mejía, uno de los titulares indiscutibles en el 'león', habló sobre el presente de los 'santafereños' en el fútbol colombiano.

"Contento con el crecimiento del equipo, somos conscientes de las cosas que nos estamos jugando, dejamos escapar puntos, pero en estos dos partidos tuvimos una suavidad en la parte futbolística, tenemos un gran equipo y todos estamos comprometidos, lucharemos hasta el final", expresó en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Además, reveló que: "el 'profe' llegó con su idea clara de juego, la forma en la que quiere salir a presionar, la manera en que quiere que salgamos de atrás, los movimientos nuestros".

Mejía llegó procedente de Libertad, de Paraguay, luego de una larga estancia en el balompié del extranjero, donde creció como futbolista y agarró la experiencia necesaria.

"Estoy feliz después de estar mucho tiempo en el exterior, regresar a mi país me trae cosas positivas, una de esas es mi llamado a la selección tras un tiempo prudente de no vestir esa camiseta. Santa Fe me recibió bien y me siento cómodo. Con la llegada de algunos jugadores, el fútbol colombiano crece, eso nos da fuerzas para competirle a los brasileños y argentinos", agregó.

Sobre Carlos Sánchez, el reciente y flamante refuerzo de los bogotanos, Mejía también habló y resaltó lo que le dará 'La Roca' a Santa Fe.

"Lo de Carlos Sánchez no me sorprende, es un gran profesional y una gran persona, tiene las cosas claras. Incluso, yo hablé con él antes de que tomara la decisión de venir a Santa Fe y le gustaron, hoy está muy contento, lo veo bien, se cuidó demasiado, ayudará a los jóvenes para que copien lo bueno, él jugó en muchas ligas internacionales, estoy feliz por su regreso acá", concluyó.