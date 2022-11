Alexander Mejía contra el presidente de Nacional: “Le dije que ni él ni nadie me iban a retirar”

Alexander Mejía es uno de los recientes ídolos de la hinchada de Atlético Nacional, por su liderazgo, temple y carácter en la cancha, siendo también uno de los pilares en el título de la Copa Libertadores 2016.

Sin embargo, su ciclo en el equipo antioqueño llegó a su final este semestre, luego de que no fuera renovado. El propio jugador, en charla con ‘Tertulia Verdolaga’ dio detalles de su sorpresiva salida de las toldas del cuadro de la ciudad de Medellín.

“Termino el entrenamiento y me agarran de sorpresa. Todavía tenía esa sensación de que me dijeran tienes seis meses y replanteemos la parte económica, que es lo último que yo toco. Iba abierto con Nacional, como siempre lo he sido”, afirmó de entrada.

Sin embargo, Alexander Mejía se mostró dolido por la forma en la que el actual presidente del club antioqueño, Mauricio Navarro de Bedout.

“Me citan y me dicen mira, no te vamos a renovar, al club lo van a renovar, muchas gracias. Si quieres, retirate y te hacemos una despedida”, aseveró.

“La verdad me dejaron frío. Pero yo dije al señor Navarro que ni él ni nadie me iban a retirar. Yo me retiraba cuando yo quisiera, porque tengo fútbol para dar y el entusiasmo no lo he perdido”, agregó Alexander Mejía.

Acá más declaraciones de Alexander Mejía:

La actualidad de Nacional

“Pasan cosas que al hincha no le gustan, como un año, cuatro técnicos y dos presidentes. Cuando resultan todo este montón de situaciones las cosas no van a salir bien, en cualquier equipo del mundo”.

*El nombre que se ganó en Nacional

“He ganado 13 títulos, jugando Mundial y Copa América, jugando seis años y medio en el exterior y eso no se lo regalan a nadie. Eso es sudado”.

*Más sobre su salida

“Me tomó por sorpresa, le dije que nunca había tenido una oportunidad para realmente ganarme las cosas. Pero sí me iba triste y decepcionado de la forma en la que me sacaron”.

*La forma en la que lo despidieron en redes sociales

“Me despiden con una foto con camisilla. Por lo menos pónganme una camisa o una foto bien bonita. La verdad, feo. Pero es aprendizaje y lo he vivido durante estos días, he llorado en familia porque ha sido un golpe difícil”.