Alexandre Guimaraes: “Ahora toca levantarnos, tenemos opción aún, aunque es difícil”

América de Cali perdió 2-0 con el Medellín , este martes, en la fecha 2 de los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano 2022-II. Alexandre Guimaraes dio sus análisis de lo que fue este compromiso en el estadio Pascual Guerrero.

“Carlos Sierra es un jugador muy importante para nosotros, sin embargo, la producción de juego entre Portilla e Iago Falque fue buena, de un altísimo porcentaje, pudimos dominar el juego, y lo que marcó la diferencia fue la eficacia. Ellos llegaron una vez en el segundo tiempo y adentro. La otra fue un penalti”, dijo de entrada el técnico del cuadro ‘escarlata’, en rueda de prensa.

Acá más declaraciones de Alexandre Guimaraes:

*Tranquilo por la producción en ataque del América

“Si lo miramos así yo creo que a nivel de producción de juego, el equipo supo entender que había que cambiar posturas. Pero también el arquero de ellos estuvo bien. Duele más que la derrota en Medellín”.

*Hay que seguir luchando

“Ahora toca levantarlos, tenemos opciones aún, más difícil y eso todo el mundo lo sabe, pero no se ha dicho la última palabra. Debemos recuperar puntos para el tema del torneo internacional”.

*No es por cansancio el resultado

“Hoy lo que ellos hicieron hoy, tuvimos un volumen de juego altísimo, si estuvieran cansados, no lo hubieran logrado. Son partidos diferentes, el partido anterior no jugamos bien”.

*La derrota no fue por el planteamiento

“El planteamiento, vuelvo a insistir, el primer tiempo al igual que el segundo, tuvimos el control del juego. Para mí salió tal y como queríamos, aislar a Adrián o a Quiñones. Peña estar luchando contra los dos centrales y abrir espacios para Iago Falque. No creo que haya sido por eso, después las situaciones nos obligan y no podíamos darnos el lujo de que en alguna acción quedar con 10 y por eso salió Peña”.

*Pasar la página y pensar en el partido con Pasto

“Siempre en este tipo de situaciones hay que dejar que las aguas vuelven a su lugar en las próximas 24 horas, no hay que atacar absolutamente nada. Ya el jueves cuando pasen este peso de la derrota, ya hablaremos. Este grupo ha mostrado resiliencia increíble, para salir de estos pequeños resultados adversos. Yo confío en ellos, han hecho cosas importantísimas, y lo están dando todo para hacer que los partidos tengan un partido diferente”.