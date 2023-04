Alexandre Guimaraes: "América se jugó un partido para una nota de 10 puntos, fue muy bueno"

Tras la importante victoria conseguida sobre la hora por 2-1 contra el Deportivo Pereira, el estratega del América de Cali, Alexandre Guimaraes, se refirió al triunfo y la actuación del conjunto ‘escarlata’, que ya escaló a la cuarta posición en la Liga 2023-l, del fútbol colombiano.

“Una vez más las felicitaciones al grupo de jugadores, como lo dije en el camerino, en las dos versiones que hemos estado en América, pondría este juego como los cinco mejores, el equipo hizo un partido con nota 10, en donde se impuso, se repuso, no cayó en el desánimo, supo manejar la frustración, fue agresivo, la buscó y la encontró, y creo que habla de la convicción del grupo de jugadores, en reponerse rápido de lo que todo el mundo pensaba que estábamos entrando en un hoyo”, dijo el entrenador de los ‘diablos rojos’, respecto al análisis del juego frente a Pereira.

Además de eso, resaltó la presentación de dos jugadores en especial, a quienes consideró líderes y promotores principales del triunfo sobre los ‘matecañas’: “Hubo dos situaciones de dos futbolistas nuestros que mostraron su jerarquía, no solo Adrián Ramos, quien hizo un partidazo y se comió toda la bronca del juego anterior puso el pecho como lo hacen los capitanes; también Diego Novoa, pues hizo de esas atajadas que ganan partidos, que si no las hubiera hecho, estaríamos hablando de otro partido de otro resultado”.

“Queríamos seguir ganado puntuando, pero igualmente hay que felicitar a nuestra hinchada, estuvieron espectaculares, en el momento que más necesitó, hace tiempo no veía un apoyo y convicción como el que nos dio la afición (este lunes) para sacar esa gotita de más en el partido ganarlo”, sentenció Alexandre, haciendo referencia a la afición ‘escarlata’, que apoyó en multitud al equipo en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Otras declaraciones:

¿Cuál era el planteamiento inicial del juego?

“La idea era atacarlos por todo lado, pero para eso había que identificar el momento exacto, ya fuera por los costados, juego medio, largo, en recuperación; creo que fue uno de los mejores partidos desde que estoy acá, el equipo hizo un juego completísimo”.

¿Cuál es su posición referente a los actos vandálicos de las hinchadas, presentadas en el fútbol colombiano?

“La pelota no se mancha. Eso es algo que no me corresponde a mí; ahora toca ir a la altura a hacer un juego que nos convenga para puntuar e ir sumando para alcanzar los puntos”.