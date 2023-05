Alexandre Guimaraes: "Anotar cinco goles en un clásico no se ve todos los días; hay mucha alegría"

Este domingo 30 de abril, el hincha de América de Cali, seguramente, dormirá tranquilo, luego de la contundente victoria 5-2 sobre Deportivo Cali, en el estadio Pascual Guerrero. Pero no será el único contento con ello, ya que si hay alguien que estará feliz es Alexandre Guimaraes, entrenador de los 'diablos rojos'.

En rueda de prensa posterior al compromiso, el estratega hizo un análisis detallado de lo que sucedió en cancha, destacó los puntos altos de sus dirigidos, reveló el plan que tienen para asegurar la clasificación a los cuadrangulares de la Liga I-2023 del fútbol colombiano y explicó que falta aún por mejorar.

En caso de que convoquen a algún jugador a la Selección Colombia Sub-20, ¿Los prestaría?

"Si hay interés del 'profe' respecto a alguno de nuestros futbolistas, por su puesto que sí. Es una oportunidad única para cualquiera, el hecho de ir a un Mundial Sub-20, entonces no tendríamos ningún problema".

¿Qué balance hace del partido en general?

"El reconocimiento es para el grupo de jugadores, que entendieron muy bien no solo el plan de inicio, sino todo del juego. Se corrieron algunos riesgos en Bogotá (con Millonarios), pensando en que este partido contra Cali lo teníamos que sacar sí o sí. Entre las cuentas está que ganando los dos partidos en casa, estamos adentro. Marcar cinco goles en un clásico no es algo que se vea todos los días, pero confirma la convicción de los jugadores y el estilo que imprimimos, independiente de la situación. Nos estamos entregando al máximo y hay mucha alegría".

Publicidad

¿Cómo levantó al equipo desde lo anímico?

"La retroalimentación de lo que se hizo en Bogotá es que fue un partidazo, hicimos tres goles y eso no es fácil. Entonces se tenía una planificación para esta seguidilla de cuatro partidos y no se cambió nada. Se puso muy en duda que Edwin Velasco no estaba bien, en fin. Cómo voy a ser tan tonto de reconocer lo gran jugador que es él. Tenemos que cuidar al máximo a todos. No tenemos a Jhon García por lesión y otros tantos, así que debo cuidar a la nómina y los jugadores van entendiendo eso. Ya si los de afuera no lo comprenden, no es tema mío ni depende de mí".

América de Cali le ganó el clásico a Deportivo Cali, en el estadio Pascual Guerrero Archivo de Colprensa

¿Su sello es que el equipo sea ofensivo y anotar muchos goles?

"Lo que se ha hecho, en estos últimos partidos, es mayor contundencia, comparado con los duelos anteriores. En Bogotá, no llegamos tantas veces, pero igual se anotaron tres goles. Este domingo, frente a Cali, llegamos más veces y marcamos cinco, entonces ese acierto en la puntada final ha ayudado mucho a conseguir los resultados esperados".

¿Cree que al equipo le cuesta en los primeros minutos?

"En el primer tiempo no diría que nos contó porque generamos incluso dos opciones de gol y, además, el rival juega. En el segundo tiempo, nos contó unos cinco minutos cuál era la intención del rival con los cambios que hicieron. Luego de que se comprendió la situación, lo entendimos y mejoramos mucho en el desarrollo del juego".

Publicidad

¿Qué queda por mejorar en el equipo para próximos partidos?

"Principalmente, ser más astutos en el manejo de la ventaja, ese es un tema que nos pasó, pero que gracias a la calidad y dominio de ellos pudimos reponernos y sacarlo adelante. Sin embargo, sí es algo que debemos trabajar para que no nos pase lo de esta vez frente a Cali, que llegó a ponerse 3-2 parcialmente".