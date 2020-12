Alexandre Guimaraes: "Conozco el ADN de Nacional desde Maturana, hay que sacarle el jugo al equipo"

En los últimos días, Atlético Nacional presentó a su nuevo director técnico, Alexandre Guimaraes, quien fuera entrenador de América de Cali hasta inicios de este 2020.

Precisamente, el nuevo adiestrador de los 'verdolagas' estuvo este miércoles en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', e indicó que "cuando una institución del prestigio de Nacional te invita a que te incorpores al grupo de trabajo del club es muy difícil de decir que no. Sabemos lo que significa Nacional en el plano local, Sudamericano e internacional"

“Alexandre Guimarães le conviene a Nacional, cae bien, y es el técnico para volver a ser campeón”

Además, Alexandre Guimaraes reveló que al equipo paisa lo conoce muy bien y desde hace un largo tiempo.

"Yo conozco a Nacional desde la época del profesor Maturana , sé muy bien el ADN de Nacional, tiene un plantel muy interesante para sacarle más jugo, sin dejar de lado algunas incorporaciones de conceptos propias mías", agregó.

Sobre los rumores de posibles jugadores que ya dirigió en el conjunto escarlata, el entrenador aseguró que "cuando llego a un club y le ha ido bien antes es normal que se disparen un montón de rumores, tengo que tener reuniones para ir viendo donde se puede reforzar el equipo"

Y el entrenador brasileño, nacionalizado costarricense, reveló que siempre pensó que volvería a dirigir en el fútbol colombiano , como pasará ahora en el cuadro verde.

"Cuando te vas de un lugar, te vas porque ya no hay un camino por delante, cuando salí de Colombia sentí que no era una situación normal, no lo hice hasta el final y durante este tiempo yo intuía que regresaría a Colombia", concluyó.

Cabe resaltar que Alexandre Guimaraes será presentado oficialmente este viernes 4 de diciembre, a través de una rueda de prensa que será emitida en las redes sociales de Atlético Nacional.