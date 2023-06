Alexandre Guimaraes dejó en el aire su continuidad en el América: "En este momento, no sé nada"

Pasada la página de la victoria 3-2 sobre Boyacá Chicó, Alexandre Guimaraes cumplió con su palabra y habló de varios temas con respecto a su futuro en el América de Cali, y todo lo que vivió en los últimos días cuando se puso en duda su continuidad al mando del conjunto 'escarlata'.

De entrada, el estratega hizo un balance de su gestión desde que asumió nuevemente el cargo de entrenador de los 'dibalos rojos': "En estos 15 meses el trabajo que he realizado, donde América una vez que reconstruimos toda la casa, donde propusimos todos los cimientos de la casa, propusimos un estilo que nos ha llevado a tener un reconocimiento nacional, en el que hemos hecho 42 puntos a lo largo del semestre, terminamos el semestre siendo el quipo más goleador con 40 goles, habiendo roto cualquier paradigma que tenía este equipo, como ganar en Pasto, ganar en Huila, ganar dos veces frente al Medellín en el Atanasio Girardot, de no haber ganado un clásico con un marcador tan contundente, luego de haber logrado esto junto a los jugadores y cuerpo técnico, con un trabajo tan espectacular y logrando que el América pudiera tener un promedio de asistencia de 23 mil -25 mil, el hincha entendió lo que hemos intentado hacer acá, al igual que los jugadores, y los resultados están ahí".

Alexandre Guimaraes, entrenador de America de Cali, quien actualmente es cuarto con 25 unidades. Foto: Colprensa.

Y complementó, "es cierto que no estamos en la final, sé que es la mancha que podemos tener, pero no estamos en la final por circunstancias que se dieron en la serie contra un muy buen equipo como lo es Millonarios, entonces querer alargar una posible decisión donde para nosotros como cuerpo técnico después de todo lo que hemos hecho, todos los fuegos que hemos apagado para la institución y querer alargar esta espera una vez que no pudimos salir adelante de la serie contra Millonarios a mí me parece totalmente innecesario, fue un desgaste innecesario en el que se abrió totalmente, se dio una cantidad de chismes, se dio también para que la gente hablara de una cosa que no había necesidad, ni para los jugadores, ni para nosotros como cuerpo técnico."

Aquí más de las declaraciones de Alexandre Guimaraes:

*Sobre su salida prematura del partido

"Me fui porque intuía, no lo sabía, pero intuía que los jugadores en acto de agradecimiento podían e iban a hacer un agradecimiento ahí en la cancha para mi persona. Conociéndome como se los dije en el camerino, no lo iba a soportar, me iba a quebrar y este no es un momento para quebrar".

*La supuesta carta de renuncia

"Nosotros nunca renunciamos, porque nuestro interés es seguir en el América, como siempre lo hemos expresado. Y la carta que mandamos es una carta completamente protocolaria, de no renovación automática, pero jamás fue una carta de renuncia, es algo a lo que todos los clubes están obligados a hacer, pero nostors presentamos una carta un mes antes, y sorpresivamente la carta sale justo antes de este partido, de dónde sacan esa información que además es falsa. Yo creo que todo eso fue totalmente innecesario, sobre todo por un cuerpo técnico que desde el primer día que llegamos acá dimos todo para que el club volviera a estar donde está ahora, arriba. Puedes llegar a la final o no, para que los proyectos puedan tener continuidad, uno no solo puede fijarse en si ganó el título o no, si llegó a la final o no, porque todos los elementos que han ido construyendo este proyecto han pasado por procesos de entrenamiento y rendimiento para llegar a lo que hoy América ha hecho durante este torneo, con un proceso desde abril del año pasado".

*Oportunidad de los jóvenes

"Nosotros hemos hecho desde que llegamos que los jóvenes tengan 2 mil minutos, eso para 15 meses, en un equipo como América es una suma muy importante, como para decir que los 'pelaos' no tienen posibilidades de jugar".

*El respaldo de la secretaria técnica

"Nosotros acá adentro del club, siempre hemos tenido un respeto total a la secretaria técnica, tanto así que lo hemos dicho, han entendido el mensaje, para contratar a los jugadores que teníamos que contratar, así como los tuvimos este semestre, y ellos han estado completamente de acuerdo que el trabajo se ha hecho bien. Lo demás no depende de mí como lo he dicho antes".

*La actitud de sus dirigidos

"Si ustedes ven la reacción de este grupo de jugadores después del último partido allá en Bogotá, como reaccionaron anímicamente, después de recibir una eliminación, que no es fácil, y ganar dos partidos seguidos, de la forma que se ganó hoy, eso demuestra que el grupo respalda todo el trabajo que se está haciendo. Yo estoy superorgulloso de este grupo de trabajo, jugadores, cuerpo técnico, staff, todos. Todos hemos hecho lo que toca hacer para lo que hemos mostrado, la secretaria técnica nos ha dado todo el respaldo necesario".

*Una oferta recibida

"A mí me llegó una oferta importante para que antes de la serie contra Millonarios pudiera decir okay aquí está la cláusula de salida, tome y me voy. No lo hice, había una premura y no lo hice porque con una posibilidad mucho mejor profesionalmente, económico, y nosotros nos negamos hasta que termine el campeonato. Y pensamos si no nos pueden esperar, bueno, muchas gracias y no pasa nada".

*Sobre su continuidad

"A este momento nosotros todavía no sabemos nada".

*Puerta abierta para cambiar de aires

"Agradezco intensamente a ustedes como prensa, todo este tiempo de convivencia que hemos tenido y ahora a seguir esperando, aun cuando ahora que terminó, por supuesto, nosotros como tal esperaremos una respuesta y que como tal, como hable con mi representante, 'abramos el juego nosotros también'.

*Posibilidades de seguir en el América de Cali

"No fue lo adecuado para todos, pero sigo esperando una respuesta. Nosotros siempre hemos dicho que acá estamos muy cómodos. Si toman la decisión de que sigamos que se sienten con mi representante y se habla".