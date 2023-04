Alexandre Guimaraes, DT de América: "Podíamos seguir jugando todo el día y la pelota no entra"

Con el Pascual Guerrero completamente lleno por la hinchada 'roja', América de Cali dio una vez más muestra de buen fútbol, pero no lo pudo traducir en goles y todo quedó en un empate sin goles contra Jaguares. El técnico de los 'diablos 'rojos', Alexandre Guimaraes, dejó en claro en rueda de prensa que el equipo hizo de todo para ganar.

"Hoy nosotros hicimos absolutamente todo lo que había que hacer para ganar el partido, todos los movimientos en el primer y segundo tiempo, de acuerdo, no solo a lo que el rival nos iba planteando sino también para mantener al grupo sano para todo lo que siguen adelante", fue el balance general que dio el estratega sobre el encuentro.

Y es que mas allá del resultado, Guimaraes ponderó el estado de forma de los jugadores que estuvieron ausentes en la fecha anterior. "Hoy pudimos incorporar a jugadores muy importantes para nosotros como el caso de Carlos Darwin Quintero y Andrés Sarmiento viniendo de un parón por molestias, sin embargo, pudimos darles a ellos los minutos necesarios para que ellos sigan teniendo salud para todo lo que se viene".

Otras declaraciones de Alexandre Guimaraes:

¿Qué le faltó al equipo para anotar frente a Jaguares?

"Sí tuvimos más opciones en el primer tiempo con los cuales pudimos volcar el juego con otra dinámica para la segunda parte, pero es de esos partidos que puede seguir jugando todo el día y la pelota no entra y es de esos juegos, que tal como se lo dije a ellos en el camerino, en un despiste hasta lo podes perder y en eso el equipo hoy tuvo la concentración sobre todo también en el segundo tiempo de tener el control de la pelota del juego y no permitir ninguna distracción para que el rival pudiera aprovechar lo que era su apuesta. Nos vamos tristes porque no pudimos ganar, pero seguimos arriba en la tabla".

Los minutos de juego de Carlos Darwin Quintero

"Les voy a dar un dato Darwin Quintero, hasta este momento va alcanzando la misma cantidad de minutos que consiguió la pasada temporada en la MLS. Por eso lo tenemos que cuidar, hoy fue su décimo partido y está jugando en una intensidad increíble, hay que cuidarlo y no es ningún 'pelao'".

*Sobre las opciones desperdiciadas

"Pudimos haber tenido un poco más de tranquilidad en algunas situaciones para hacer ese remate final, tal vez se trata de hacer más sencilla esa definición. Pero el juego es así, estamos tristes, pero el equipo hizo todo para ganar".