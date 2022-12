Alexandre Guimarães: “El equipo femenino hace cosas que tenemos que tomar como ejemplo”

El entrenador de América habló para los medios de comunicación luego de la derrota 0-1 a manos del Atlético Huila, en el estadio Pascual Guerrero, de Cali.

Una seguidilla de cinco juegos sin conocer el triunfo completa el cuadro ‘escarlata’, que en su siguiente compromiso tendrá que visitar al Deportivo Cali, por eso Alexandre Guimarães se mostró preocupado por lo sucedido, este miércoles.

El balance del partido lo dividió en dos momentos, “creo que hicimos un primer tiempo en donde intuíamos que el rival nos iba a atacar y sabíamos que debíamos tener una buena circulación de pelota. Infelizmente no fuimos capaz de hacer eso. No tuvimos peso en el ataque. Regalamos un tiempo y eso no lo podemos hacer”.

América de Cali sigue decepcionando en casa: perdió 0-1 contra Atlético Huila

A América aún le quedan rivales como Cali, Millonarios y Nacional, duras salidas sobre las que el brasileño señaló: “este resultado nos obliga a conseguir puntos donde quizás pensábamos que cuando no tocara enfrentarlos ya íbamos a estar más cerca del número mágico. Sé que los jugadores que tenemos tienen el carácter necesario para tragar grueso y volcar lo que sea para ganar el domingo”.

No fue ajeno al triunfo de las mujeres y valoró su gallardía para obtener el campeonato, “yo felicito a las muchachas, ellas son las campeonas del fútbol femenino en Colombia, y es claro que ellas pertenecen a América y hacen cosas que tenemos que tomar como ejemplo para nosotros”.

“Tuvimos un primer tiempo mal, y era normal que nuestra afición estuviera molesta por lo sucedido. Ha sido el peor primer tiempo en lo que llevamos acá. Tenemos que cerrar filas y pese a que estamos dentro de los ocho, pero ya no podemos seguir regalando puntos”, fueron sus palabras de cara a lo que se viene para el rojo vallecaucano.

