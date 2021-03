Gracias a un penalti convertido por Jefferson Duque, Nacional venció 1-0 a Junior , en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 12 de la Liga colombiana, este domingo.

Alexandre Guimarães, director técnico del ‘verde de la montaña’ compareció ante los medios de comunicación y entregó su balance de lo que fue el apretado triunfo contra los ‘tiburones’.

“A mí me gustó todo, porque no es fácil enfrentar a un equipo como Junior, con los cambios que hicimos hoy. Hicimos varios planteamientos sabiendo que debíamos jugar varias caras. Le dimos espacio para jugar a varios ya que tuvimos un gran desgaste en Copa Libertadores, pero hay que tomar estas decisiones. He visto un compromiso tremendo de los jugadores y eso me hizo entender cómo jugar el partido en diferentes partidos”, indicó el brasileño.

No fue el mejor partido de Nacional y por ello señaló: “el juego hay que sufrirlo siempre. Acá a veces entendemos el juego como que no vamos a sufrir. Hay momentos en los cuales el equipo tiene que apretar los dientes y eso se lo dije a los jugadores en el entretiempo”.

Viene una seguidilla de partidos considerables para el verde y ante eso dijo, “las cargas las estamos administrando con estos cambios en la titular. En el entretiempo hablamos de encausar el partido a lo que lo llevamos al segundo tiempo”.

Junior tuvo el comando del partido por varios momentos y al no mostrar su mejor fútbol añadió: “a veces la fluidez de juego se ve entorpecida. Pero estoy seguro y orgulloso de lo que los jugadores están haciendo. Hoy era un partido vital. Todo salió bien. Ahora hay que preparar lo que viene para la Copa Libertadores”.

“Con Jarlan Barrera hablamos de que tuviera de 60 a 70 minutos, por mucho, y por eso se decidió sustituirlo”, sentenció el entrenador sobre el jugador que pasa por un destacado momento.