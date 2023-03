Alexandre Guimaraes: "El típico partido en que las cosas no salen; no fue el mejor y estamos claros"

América de Cali lo intentó, pero al final cayó derrotado 2-0 con Independiente Santa Fe en el estadio El Campín. Los dirigidos por Alexandre Guimaraes no estuvieron del todo finos en el último cuarto de cancha, mientras que su rival sí acertó. Tras el duelo de la octava fecha, el DT 'escarlata' se refirió al desempeño de los suyos en rueda de prensa.

"Primero que nada las felicitaciones al rival, aprovecharon las opciones a balón parado que tuvieron, prácticamente las más peligrosas, nosotros después tuvimos que ir por todas y dejamos espacios. Sabíamos que iba a ser un partido difícil contra un rival que venía con el ánimo arriba, nos apretó bien en el mediocampo y no nos permitió dar cierta continuidad en el juego, pero es un típico partido en que las cosas no te salen; no fue el mejor partido y estamos todos muy claros, nos queda volver a rehacer el camino, hacer un buen juego en Cali para seguir en los puestos de arriba", aseguró de entrada Guimaraes en su intervención con la prensa.

Cuando fue consultado por el sistema de juego que implementó contra los 'cardenales' y si eso cree que afectó el resultado final en territorio bogotano, Guimaraes fue contundente en su respuesta.

"Sinceramente el juego no pasó por si jugamos con tres o lo que sea, las ocasiones que el rival tuvo, hasta que el partido se rompió. Creo que no tuvimos la fineza que hemos tenido en los partidos anteriores, sucede en este tipo de nochesm, hay que levantarnos y pensar en mejorar nuestra producción de juego", complementó.

Publicidad

También fue interrogado por Hugo Rodallega, quien hace parte de la plantilla de Santa Fe. El DT del rojo 'escarlata' sostuvo que "lo único que te puedo decir es fue saludarlo, no puedo hablar de él porque no es mi jugador y es su técnico el que debe evaluarlo".

Por último se refirió a lo que más rescató de sus dirigidos en el césped de El Campín pese a la derrota de 2-0, por la fecha número ocho del rentado nacional. Destacó el juego de Andrés Sarmiento, quien fue un 'revulsivo' en el complemento y en sus pies estuvieron un par de opciones claras de gol para los rojos caleños.

"Dentro de la situación lo importante es que pudimos ver el rendimiento de Sarmiento, para nosotros es un jugador importante, que ha irlo llevando de a poco y los minutos que estuvo lo hizo muy bien, es un jugador diferente. Dentro de lo que pasó hay puntos rescatables", concluyó el DT del América de Cali.