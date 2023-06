Alexandre Guimaraes: "Estamos afuera por circunstancias que marcaron la balanza para Millonarios "

Este domingo el América de Cali de Alexandre Guimaraes venció 0-1 al Independiente Medellín, en el marco de la quinta jornada de los cuadrangulares, en un encuentro marcado por la eliminación de ambas escuadras.

Una vez finalizado el encuentro, el estratega de los 'escarlatas' compareció ante la prensa para dar sus impresiones del juego disputado en el Atanasio Girardot,"fue una victoria importante porque lo que habíamos hablado antes del partido, para conseguir los puntos que faltan, para poner mejor al América en la reclasificación, y para lo anímico del grupo, por lo que significa volverse a reencontrar con la victoria frente a un rival que siempre es muy difícil como local. Ya ganamos dos veces como visitante frente a este rival en su casa y eso reafirma nuestro trabajo". , comentó de entrada.

Y agregó con respecto a los cambios que realizó para lograr la victoria en la capital antioqueña, "necesitábamos sostener un poco más la pelota en el medio ampo, no estábamos logrando tener llegadas por medio del juego que pudimos tener en el segundo tiempo. Creo que al juntar a Carlos Darwin Quintero, Luis Sánchez y con Adrián Ramos de pivote pudimos sostener más la pelota, jugar más las triangulaciones que hacemos en el centro, y al mismo tiempo controlar al rival defensivamente. Al tener más la pelota le quitamos al rival las situaciones de contraataque cuando nos robaron el balón".

Aquí más declaraciones de Alexandre Guimaraes:

*La dificultad de sumar en La Independencia de Tunja

"La primera reflexión es que sumar en Tunja es muy difícil y nosotros logramos sumar allá. A veces se piensa que es fácil, pero ya lo demostró Boyacá frente a Millonarios y frente al DIM. Nosotros no estamos afuera de la posibilidad por no haber ganado allá, lo que nos tiene afuera fueron las circunstancias de los juegos que a veces son controlables, y que marcaron la balanza para Millonarios en la serie contra nosotros".

*El último partido de los cuadrangulares

"Ahora tenemos que enfocarnos en jugar el próximo partido en nuestra casa, empezar a nuestra hinchada y hacer un mejor partido, e intentar sumar porque ellos no nos van a regalar nada, están vivos, han hecho una temporada excepcional, y aprovecho para felicitar a su cuerpo técnico y jugadores. Mientras más veo más rabia me da y no puedo hacer nada".

*Lo reñido que ha sido el cuadragular B

"Los cuadrangulares son muy diferentes al torneo regular, los equipos toman más prevenciones y nosotros también, tanto así que no ha habido marcadores amplios en nuestro grupo y eso demuestra que todos tenemos muy incorporado que un error se paga muy caro".