Alexandre Guimaraes: "Estamos contentos porque dimos un buen paso, pero todavía falta"

En rueda de prensa, el entrenador del América de Cali, Alexandre Guimaraes, habló sobre el importante triunfo del 'escarlata' por 2-0 sobre Independiente Medellín, que los deja en la punta del Grupo B junto a Millonarios, con cuatro unidades, tras una igualdad y una victoria.

"Hicimos un muy buen partido, creo que nos merecemos el triunfo, el equipo como tal siempre tuvo control, fue un equipo totalmente coral, así que cumplimos con lo que queríamos. Ahora, hay que hacer valer nuestra casa, estamos contentos, por supuesto, porque dimos un buen paso, pero todavía falta", dijo del rojo vallecaucano en su intervención con los medios de comunicación.

Sumado a eso, Guimaraes también afirmó que ya están con la mente puesta en el juego contra Millonarios, por la tercera jornada del grupo B: "Hoy (domingo) una vez más la hinchada nuestra fue fantástica apoyando siempre al grupo y ahora tenemos que recuperar al equipo sabiendo que el miércoles va a ser otra batalla acá, pero sabemos que va a estar el ambiente lindísimo y ahora habrá que recuperarse prácticamente; no hay ni que entrenar porque el rival también tiene un día más de recuperación".

*Otras declaraciones:

¿Cree usted que se demora con los cambios?

"No sé, es que soy muy terco con eso, pero bueno, a veces me sale y a veces no me sale, hoy (domingo) me salió, ganamos 2-0; todo el mundo tranquilo, contento, a casa, y ya está".

¿Cómo le dio manejo a las sustituciones frente a Medellín?

"Tal como lo hicimos allá en Tunja, nosotros siempre nos guardamos uno o dos jugadores del medio para arriba que nos puedan dar un cambio, ya sea de control o un cambio que sea más profundo o un cambio como fue el caso de hoy (domingo); que tenga más gol. Creímos que con la situación del lateral derecho de ellos, por ahí Adrián (Ramos) podría entrar y jugar y hacer su juego sin problema, y bueno, estamos por supuesto muy contentos que él, como abanderado, como capitán, le haya mostrado al grupo que también debe aportar entrando en las situaciones que entró y eso es fantástico".

¿Cuál ha sido ese trabajo con Luis Felipe Mosquera?

"Con él hemos estado trabajado y no de ahora, sino desde el torneo pasado, él ha ido entendiendo la posición, hoy (domingo) jugó muy bien; la verdad no le pesó el partido, fue profundo en sus movimientos, no jugó para atrás y ayudó mucho a Juan Camilo Portilla, pero eso lo venía haciendo prácticamente desde el torneo anterior; estamos muy contentos por su rendimiento".

¿Cómo trabajan esas conexiones dentro del campo?

"Te mentiría si digo que he trabajado, yo solo he puesto a los jugadores que tienen manejo de balón y al poner los jugadores que tienen manejo de balón, los jugadores buenos se encuentran y logran hacer este tipo de combinaciones que conseguimos. Nosotros hacemos distintos tipos de ejercicios, pero esas conexiones sí vienen dentro del partido".