Alexandre Guimaraes: “Felicitar al Medellín, nos ganaron bien; nos cortan una buena racha”

América de Cali perdió 2-0 a manos del Medellín, este sábado, por la fecha 11 de la liga del fútbol colombiano 2022-II. Alexandre Guimaraes hizo un análisis de lo que fue el partido en el estadio Atanasio Girardot.

“Primero dar las felicitaciones al rival, nos ganaron bien, nos superaron muy bien en los duelos. Nosotros no jugamos el tipo de juego que tenemos que jugar, y en eso ellos también nos ganaron. Dentro de toda esta lectura ahora debemos reponernos, es una derrota que duele, porque nos corta una racha bastante buena, pero que en algún momento iba a pasar, que teníamos que tragar grueso la derrota”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Alexandre Guimaraes:

*El DT se quejó por hablar después que el equipo local

“Es una pena no hubo cortesía hacia nosotros, porque somos visita y éramos los primeros que deberíamos estar acá en la rueda de prensa, y no estar esperando casi 20 minutos o media hora. Me parece descortés de parte del equipo local. Aunque eso no quita nuestra felicitación”.

*Pensando en el próximo partido

“Ahora enfocarnos, corregir la situación de juego, hay que mirar qué ha hecho Pereira que está en la pelea por estar en los ocho y preparar el partido del jueves, en el que necesitamos el respaldo de nuestra hinchada para completar el partido que nos falta y posicionarnos dentro de este grupo de los ocho”.

*Más análisis del partido

“Lo que hace cambiar todo el control fue el primer gol comenzando el partido, a partir de ahí nosotros nos desubicó ese gol, nos pegaron y pudimos ir saliendo de ese aturdimiento recién al minuto 20 del primer tiempo. Entonces teníamos que rehacer lo que estábamos practicando, intentamos, pero el rival hizo su juego y esperó otro despiste de nosotros”.

*La pérdida del invicto

“Esto iba a pasar, seríamos ilusos si pensábamos que íbamos a ganar el campeonato invictos. En algún momento iba a pasar, tenemos que actuar por algunas situaciones de concentración que pasaron hoy, de sobreponerse cuando te den el primer golpe, es lo que debemos trabajar, con el fin de llegar intactos para el partido contra Pereira”.