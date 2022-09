Alexandre Guimaraes: "Hicimos un buen partido, pero con la infelicidad de no rematarlo ganándolo"

América de Cali lo intentó, pero no pudo vulnerar la portería del Deportes Tolima , custodiada por William Cuesta, y al final se dio un empate 0-0 en el estadio Pascual Guerrero. El cuadro rojo del Valle del Cauca llegó a 21 puntos y se ubica en la cuarta casilla de la liga del fútbol colombiano en este segundo semestre.

Luego del partido en el escenario de la capital del Valle del Cauca, Alexandre Guimaraes, dio sus impresiones de lo que fue el trabajo de los suyos en la cancha. El entrenador de la 'mechita' destacó la labor de su plantilla, pero lamentó que al final no pudiesen sumar los tres puntos que tanto hubiesen querido.

"Volvimos a hacer un buen partido, pero con la infelicidad de no rematar el juego ganándolo, con el volumen de juego que pudimos hacer, sin perder la atención defensiva cuando estuvimos atacando. Es digno de resaltar, porque al igual para el mismo Diego Novoa es una prueba para su dedicación, lleva dos partidos con el arco en cero. Seguimos, sumamos, no los tres que hubiéramos querido, continuamos en el grupo de los ocho", dijo de inicio en rueda de prensa con los medios de comunicación el timonel 'escarlata'.

Destacó la labor de Kevin Andrade

"Si hay un ejemplo de un profesional que sabe esperar su oportunidad y tiene la confianza de hablar con el técnico para decirle que me espero cuando me toque y cuando me toque, que puedo demostrar que puedo competir ahí, es un ejemplo lo que Kevin hizo en el partido anterior y hoy (miércoles), para todos los jugadores jóvenes es que deben esforzarse".

Palabras para Juan David Pérez

"Es un futbolista que al igual que Kevin, Giraldo, teníamos claro que nos podían dar una mano grande ante la situación de no poder contratar. Él mismo había expresado que quería volver para mostrar su mejor versión, la continuidad de los minutos, su buena preparación está dando esa cantidad de situaciones de ataques y remates. Es uno de los jugadores más influyentes que tenemos".

"La hinchada está reconociendo que ante todas las contrariedades que hemos tenido para armar, el equipo está metido entre los ocho, es uno de los equipos con menos goles en contra. Su comparecencia acá es producto al reconocimiento que los jugadores están haciendo".

"Estamos a mitad de camino de lo que queremos y en ese camino hemos ido evolucionando en varias facetas del juego, el volumen que tuvimos en los últimos partidos, a pesar de haber conseguido cuatro puntos, es muy esperanzador.