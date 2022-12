Alexandre Guimaraes: “Hicimos un muy buen partido, las estadísticas así lo dicen”

El técnico del América analizó lo que dejó el empate 1-1 con el Bucaramanga, este sábado, en el duelo válido por la fecha 12 de la Liga Águila-II 2019.

Alexandre Guimaraes señaló que América hizo “un muy buen partido”, a pesar de que hayan igualado con el Bucaramanga.

Además, el estratega recalcó que “ellos la única acción que tuvieron de acercamiento anotaron, pero el comportamiento de todo el equipo defensivamente estuvo bien”.

Guimaraes también hizo un breve análisis del encuentro y resaltó que sus dirigidos hicieron un buen partido, porque “las estadísticas así lo dicen”.

“Ellos tuvieron en un lapso del segundo tiempo, que fue posesión del balón para intentar desacelerar el balón, otra cosa es que eso nos hiciera daño. Hicimos un muy buen partido, las estadísticas así lo dicen, una cantidad importantísima de acciones y eso es lo que yo tengo que ver”, aseveró.

Por último, se refirió a la poca asistencia al estadio Pascual Guerrero para el duelo frente a Bucaramanga.

“El aficionado hoy sale un poco decepcionado en el sentido que vio que el equipo jugó bien y no pudimos ganar, ya después si hubo estadio lleno el partido pasado y no hoy, es por un comportamiento usual que a mí me extraña, pero hay una costumbre de eso. Estoy seguro que cuando ven Nacional el estadio va a estar a reventar”, finalizó.