“Alexandre Guimarães le conviene a Nacional, cae bien, y es el técnico para volver a ser campeón”

Atlético Nacional ya planifica lo que será el 2021, luego de tener un año para el olvido; sin títulos, ni protagonismo a nivel local. Ahora, para la próxima temporada contrataron a Alexandre Guimarães, hombre que conoce la Liga colombiana y en la que ya fue campeón con América en 2019-ll.

Sobre el presente y futuro cercano del cuadro ‘verde de la montaña’, una de sus estrellas de antaño, Eduardo Emilio Vilarete, quien es el decimotercer goleador histórico de la institución (49 goles) habló al respecto.

¿Cuál es su opinión del 2020 de Atlético Nacional?

“Por las bajas no hay ningún problema. Yo creo que si hay 30 jugadores de categoría en Atlético Nacional, los de afuera también pueden representar a los que salieron. El equipo venía cometiendo unos errores anteriormente, Osorio había dicho sobre los fallos y no se pudo consolidar en el campeonato porque le hacían muchos goles; a veces quedaba mal parado o llegaba con muchos hombres y no la metían, pero así es el fútbol. Nacional es un equipo grande que no tuvo organización".

¿Qué pasó en esta segunda etapa de Juan Carlos Osorio?

“Lo que pasa es que a los técnicos hay que dejarlos trabajar, ellos llevan sus procesos y por tres o cuatro partidos perdidos los sacan. Los objetivos no se cumplen porque no dejan trabajar. Pero eso no es mal de solo Colombia, en el mundo si no das resultados; te sacan. Osorio aceptó sus errores y eso de nada valió; claro está que él es uno de los mejores técnicos del país, muy digno de Selección Colombia”.

¿En qué posiciones se debe reforzar Nacional para el 2021?

“Principalmente en el arquero y la defensa. Eso es importante. Tener jugadores de categoría, de rapidez, de Selección; jugadores que te den garantía de que no te hagan tantos goles. Los que hay, como decía Eduardo Retat, los pasan como alambres caídos. En estos momentos los defensas deben ser más veloces que los delanteros. Para mí esa es la zona que hay que reforzar”.

Nuevo año, nuevo técnico ¿cómo ve la contratación de Alexandre Guimarães?

“Es un técnico campeón, es un entrenador que le conviene a Nacional. La dirigencia lo contrata para que gane títulos, lo que ahora le está haciendo falta al hincha. Él puede caer muy bien. Lo que hizo con el América fue muy destacado, porque ellos no eran el equipo más rimbombante, y lo hizo campeón. Guimaraes en este momento puede ser el técnico que se necesita para ser campeón”.