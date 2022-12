Alexandre Guimarães: "Me quedo con la postura y entrega del equipo, pero hay mucho por mejorar”

El entrenador al mando de América de Cali dio su análisis del triunfo 2-1 sobre Alianza Petrolera, en la primera jornada de la Liga Águila-II.

Alexandre Guimarães se mostró satisfecho y feliz por el trabajo realizado por sus jugadores luego de conseguir los tres puntos en condición de local, en su debut oficial como técnico del América de Cali.

“Hoy es el cuarto partido que hacemos y me quedo con la postura, la entrega del equipo. Ellos sabían que teníamos que ganar hoy y me voy feliz y tranquilo, sabiendo que hay mucho por mejorar”, aseguró el técnico ‘escarlata’.

Por otra parte, Guimarães señaló que falta mucho para llegar a la idea de juego que quiere para el equipo y que hablará con sus dirigidos sobre lo que se hicieron mal hoy.

“Lo que me gustó fue como el equipo salió a encarar el partido y cuando nos apretaron, supimos manejar la presión. En cuanto a lo que no me gustó eso se lo diré a mis jugadores en el camerino, pero lo que sí puedo decir es que aún falta mucho trabajo y cosas por corregir en ataque y defensa”, agregó.

Por último, se refirió a la situación de Duván Vergara, quien llegará esta semana al América de Cali y la posibilidad de que venga otro refuerzo: “Esta semana se incorpora Vergara y definiremos la otra plaza de jugador extranjero que hay disponible. Lo más probable es que pueda llegar otro refuerzo, pero eso se lo comentaremos en esta semana.

