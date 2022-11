Alexandre Guimaraes: "No es ninguna tragedia que el campeonato se alargue hasta el 7 de diciembre"

Luego de igualar 0-0 frente a Unión Magdalena en Santa Marta, el pasado domingo; América terminó séptimo del todos contra todos, clasificando a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano , donde quedó ubicado en el Grupo B, junto a Independiente Medellín, Deportivo Pasto y Águilas Doradas.

El entrenador ‘escarlata’, Alexandre Guimaraes, habló en ‘Blog Deportivo’ de 'Blu Radio' sobre la clasificación, lo que viene para el equipo y la modificación de la fecha en la final de la liga, que ahora será el 7 de diciembre, mismo día que el estratega brasileño le devolvió la gloria a América, coronándose campeón en Cali frente a Junior, en 2019.

¿Cómo se trabajó para clasificar a las finales?

“Nosotros estamos contentos porque hemos logrado una clasificación, desde que volvimos al equipo, sabíamos que íbamos a trabajar muy duro, de implementar una idea. Tuvimos la experiencia de resolver esto en el último partido. Siempre estuvimos dependiendo de nosotros mismos, cuando llegamos estábamos en el grupo de los ocho, a pesar de que salimos en las últimas dos jornadas, terminamos dependiendo de nosotros mismos”.

¿Cómo ve su grupo en el cuadrangular?

“El grupo de cuadrangulares hay tres equipos que han hecho una muy buena campaña en esta primera etapa, por lo tanto, ya muestra que son rivales durísimos y tenemos que jugar bien para pasar a la final”.

¿Qué opina del cambio de calendario en la final?

“Anoche tuvimos reunión con el Comité Deportivo, en ella me fui enterando cómo iba estando la cosa, creo que el campeonato si se alarga hasta el siete de diciembre no es ninguna tragedia para nadie”.

¿Jugar hasta el 7 de diciembre qué le dice?

"A mí lo que me genera ilusión es que la final se vaya a jugar el 7 de diciembre. Hay fechas que uno no olvida nunca, la de nacimiento, la del matrimonio, la de los campeonatos, la de las clasificaciones a los mundiales, por eso cuando me enteré de la nueva fecha, bienvenido sea”.

¿Qué opina del tema arbitral para las finales?

“Nosotros clasificamos y ya. A través de todo el torneo tuvimos arbitrajes buenos, regulares y no tan buenos, yo no soy de estar atacando a los árbitros, ellos hacen lo mejor en su trabajo. No soy de responsabilizar a otros”.

¿Qué significó regresar a América?

“Este ha sido de uno de los mayores desafíos que he tenido como entrenador porque no era nada fácil darle vuelta a toda esta situación y estar en los cuadrangulares para la alegría del hincha, la dicha de los jugadores de volver a disputar estas fases finales, de la tranquilidad de la familia Gómez, de estar en esta situación de nuevo, de estar ahí arriba, para mí es muy agradable”.