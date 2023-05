Alexandre Guimaraes no quiere sorpresas: "A nosotros nos falta un paso todavía"

América de Cali respondió a la tarea que tenía este lunes en el Guillermo Plazas Alcid y superó 0-2 al Atlético Huila, que se vio controlado a lo largo del encuentro. Así las cosas, los dirigidos por Alexandre Guimaraes llegaron a los 31 puntos y se convirtieron en uno de los equipos que ya tendrían asegurado su cupo a los cuadrangulares.

Una vez finalizado el encuentro en Neiva, el entrenador de los 'escarlatas' atendió a los medios de comunicación para dar sus impresiones de lo que fue este juego válido por la jornada 18 de la Liga 2023-I. "Todos estamos muy complacidos por la convicción de los jugadores, por la atención que tuvieron todo el juego. Pudimos cumplir tal cual el plan de juego que teníamos, y ganamos un partido importantísimo, en el que América llegó con más de 11 años sin ganar acá, y eso ya habla por sí solo de lo difícil que ha sido esta plaza para el América y de lo bien que trabajaron los jugadores hoy", expresó de entrada Alexandre Guimaraes.

Y agregó con respecto a los visto por su equipo, "el equipo pudo plantear un partido agresivo como nos gusta hacer y hoy la claridad de las zonas donde teníamos que jugarle, al contrario, los jugadores estuvieron muy claros. Y al encontrar esas zonas pudimos encontrar el dominio de juego nuestro y nuestras opciones de gol".

Publicidad

Por otro lado, habló de que no hará rotaciones pensando en sumar los tres puntos que le permitan reafirmar su puesto entre los ocho mejores del rentado local. "Nosotros no tenemos por qué andar cuidando a nadie para el próximo partido. Nosotros tenemos que asegurar nuestra clasificación el próximo domingo y tenemos a todos, así que sabemos que para asegurarla tenemos que jugar mejor que hoy, porque el rival no quiere regalar absolutamente nada, tiene muy buenos jugadores y está muy bien dirigido", comentó.

Para concluir aseguró que todavía no están clasificados, por lo que espera poder quedarse con la victoria el domingo frente a su gente y ahí sí considerarse como uno de los equipos que ya tienen asegurado su cupo a la fase final de la Liga 2023-I. "A nosotros nos falta un paso todavía. Nos falta conseguir los puntos donde total y matemáticamente estemos absolutamente clasificados. Así que tenemos seis puntos por disputar y los próximos tres son vitales para nosotros y ahí sí podremos hablar de una clasificación. Hoy todavía nosotros no pensamos en eso", afirmó Alexandre Guimaraes.