Alexandre Guimarães no se comprometió: “A mí me trajeron para elevar el nivel del equipo”

El entrenador de América de Cali habló con GolCaracol.com y reveló los diferentes detalles que aplica en su equipo, que actualmente es colíder de la Liga Águila ll.

Alexandre Guimarães ha demostrado con el elenco ‘escarlata’ su experiencia, muestra de ello, es el invicto que lleva en lo que va del torneo del segundo semestre, sin embargo, no se quiso comprometer con el tema de títulos.

Al paso de las fechas, el entrenador brasileño, pero que abiertamente dice que Costa Rica es como su segunda patria, ha dado grata imagen por el nivel demostrado por los ‘diablos rojos’.

Frente a Junior, en Barranquilla, el rojo vallecaucano se hizo a los tres puntos al vencer 0-1 al ‘tiburón. Ese marcador resaltó el trabajo defensivo planteado por Guimarães, quien habla así de sus meses con América.

¿Cómo interpreta el momento por el que pasa su equipo?

“Hemos tenido un muy buen arranque en el campeonato local, estamos ahí metidos dentro del grupo de arriba, como líderes, solo por diferencia de gol nos sacan la posición. Estamos vivos en todo. Ha sido un muy buen comienzo para el poco tiempo en el que hemos trabajado, esto va bien y pinta muy bien”.

¿Cómo se dio su llegada al América de Cali?

“Mi representante me comunicó que había una opción para venir a Colombia. Realmente las negociaciones fueron muy rápidas porque había interés de ambas partes. Llegué casi que para la presentación, de ahí llegué a trabajar de una vez”.

¿Por qué el fútbol colombiano?

“Cuando yo terminé en la India llegaron varias ofertas. Tenía que llegar alguna que realmente me obligara a salir de la casa y ahí llegó la invitación de América, por parte de la familia de don Tulio Gómez y su familia; yo no dudé en ningun momento en dirigir a un equipo de mucha tradición y de una gran hinchada. No me equivoqué”

¿Qué tal le ha parecido entrenar en Colombia y a un equipo importante como América?

“Siempre he sabido que el jugador colombiano tiene mucha técnica. Me ha sorprendido es la capacidad de trabajo que tienen los futbolistas; todos ellos se entregan en las prácticas, eso sí que es importante para mí”.

¿Cuál es el objetivo principal por el que América contrató a Guimarães?

“A nosotros; mi cuerpo técnico y a mí, nos trajeron justamente para elevar el rendimiento del equipo, que ya lo había hecho bien Jersson González en el torneo pasado. Los administrativos averiguaron mi estilo de trabajo, de liderazgo, les hablé de la clase de jugador que debíamos tener. La experiencia de los mundiales ha caído bien en el club”.

En algún momento hubo comentarios en contra suya, ¿qué decirles a esos hinchas?

“Nosotros somos conscientes que hay que mejorar lo que se ha hecho para darle alegría a los fanáticos de América. Eso sí, me ha sorprendido el apoyo de los aficionados, hasta en Miami había, me asombra el poder de arrastre y el fervor que hay por el equipo”.

¿Se podría decir que usted es un trotamundos del fútbol, por los varios equipos en los que ha dirigido?

“Uno va a donde lo llaman, he tenido la fortuna de dirigir en varios lugares del mundo para hacer lo que me gusta que es dirigir. En India tuve gusto de trabajar con un futbolista top como Diego Forlán, en el Mumbai City”.

