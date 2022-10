Alexandre Guimaraes:"Nos duele muchísimo perder este partido por lo que representa para la hinchada"

Este domingo, en el duelo más llamativo de la fecha 16 del fútbol colombiano, América visitó al Deportivo Cali , en su estadio, para vivir una nueva edición del clásico vallecaucano. Y aunque los dirigidos por Alexandre Guimaraes tuvieron la oportunidad de ponerse en ventaja en el primer tiempo, los 'escarlatas' se fueron con las manos vacías, tras perder 1-0 con un gol de Teófilo Gutiérrez.

De acuerdo con lo acontecido en el derbi caleño, el estratega de la 'mechita' brindó sus declaraciones de lo sucedido en el estadio de Plamaseca, "la sensación es de haber dejado pasar una oportunidad de llevarnos los tres puntos, porque el juego que se hizo hasta antes de todos los eventos que sucedieron en el segundo tiempo era para que pudiéramos salir sumando. Por supuesto que hay una contrariedad de parte de todos, porque sabíamos que era un partido que podíamos sumar. Ahora, tenemos estos cuatro partidos para hacer los puntos necesarios para clasificar".

También se refirió a su responsabilidad de continuar en la búsqueda de la clasificación a los ocho. "Tenemos que seguir insistiendo, no podemos intentar hacer otra cosa a la que estamos haciendo. En la productividad de juego y llegadas hemos ido evolucionando. A veces se necesitan muchos remates para el gol y en otras ocasiones no se necesitan tantos remates. Esta vez llegamos muchas veces y las dejamos ir. Si queremos clasificar no podemos dejar pasar esas oportunidades", expresó el entrenador brasileño.

Aquí más declaraciones de Alexandre Guimaraes:

Sentimiento de haber perdido el clásico*

"No podemos tapar el sol con un dedo, esto no ha terminado aún, nos duele muchísimo haber perdido este partido hoy por todo lo que representa para nosotros y para la hinchada. Pero es fútbol y al final de cuentas no podemos hacer otra cosa que mirar para adelante, planificar y buscar los tres puntos del miércoles contra Jaguares, y los restantes de los partidos que nos quedan. Al final hablaremos si los podremos conseguir o no y lo que pasará si no los conseguimos".

Ausencias en el plantel*

"Tenemos que ver el entrenamiento de mañana en la tarde, cómo irá la evolución del fuerte golpe que tenía Brayan Vera en el cuádriceps y a partir de ahí armar las ausencias del central y la ausencia de Juan Camilo Portilla, a mi modo de ver todo va a depender de Brayan Vera y a partir de ahí armaré lo que tenga que armar, para este miércoles conseguir los tres puntos".

Soluciones para los partidos entrantes*

"Son situaciones de fútbol, nosotros lo que tenemos es que esperar a la sesión de mañana para ver qué jugadores están aptos para arrancar el partido contra Jaguares. No podemos ponernos en el papel de víctimas, toca encontrar soluciones para el miércoles, sacar el partido adelante, sumar los tres puntos que va a ser difícil y luego encarar el partido del fin de semana, frente Alianza Petrolera".

Posibilidad de entrar a los ocho*

"Yo no nos veo afuera de los ocho, por lo que están haciendo en la cancha, la manera en que están jugando, como acatan lo que les proponemos. Realmente creo que los cuatro juegos que nos quedan tenemos la capacidad y la posibilidad de conseguir estos puntos que creo y sigo insistiendo que son totalmente realizables para clasificar. El tiempo se está reduciendo y no podemos dejar pasar más oportunidades".

América no se rinde*

"Aquí nadie está tirando la toalla todavía, nosotros vamos a dar todo hasta el último partido. Lo que sí parece estar pintando es que vayamos a conseguir la clasificación hasta el último partido. Ojalá que no, pero puede ser y para que esto no suceda tenemos que ganar el miércoles".