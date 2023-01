Alexandre Guimaraes: "Nos queda el sin sabor de no llevarnos nada, habiendo hecho todo por el juego"

Este jueves, América de Cali debutó en la Liga I 2023 del fútbol colombiano, frente al Deportes Tolima en el estadio Murillo Toro de Ibagué, donde el conjunto ‘pijao’ le arrebató el punto, tras marcar en el ocaso del encuentro para el 2-1 final.

Luego del partido, el entrenador del conjunto ‘escarlata’: Alexandre Guimaraes, se refirió sobre el análisis que hace de cara a lo que fue esta primera presentación en lo individual y colectivo, que culminó en derrota, siendo este el primer traspié del 2023.

¿Cuál es el análisis que hace de esta derrota?

“Tenemos un sinsabor tremendo porque el equipo supo corregir algunas situaciones que en el primer tiempo no estábamos haciendo adecuadamente, sobre todo para evitar que el rival pudiera tener su juego de transiciones como lo intentaron; el equipo entendió por dónde y con quiénes teníamos que atacar, por dónde teníamos que descargar el juego cuando la pelota estaba de un lugar a otro. Hicimos en términos generales un muy buen partido”.

¿Qué sensaciones le deja este debut del América de Cali?

“Pero la cara que el equipo mostró me parece que es buena, agradable, con fútbol muy vertical, pero también teniendo combinaciones por los costados o los carriles interiores, así que ahora es pasar la pagina y pensar en el martes cuando recibamos al Unión Magdalena”.

¿Cuáles fueron los factores a corregir para el segundo tiempo?

“En la primera parte nosotros simplemente no pudimos desplegar más volumen ofensivo partiendo de varias posiciones porque equivocamos el camino por donde transitar la pelota en el medio campo y en salida de juego de nosotros y ahí que no pudiéramos tener tanta profundidad con la gente de costado como sí la tuvimos en el segundo tiempo, no creo que haya sido por la distribución de los jugadores en la cancha, son características diferentes de uno o de otro, pero nosotros antes de empezar el partido, con mi cuerpo técnico, hicimos un buen análisis de como había sido las cargas durante la pretemporada”.

¿Cuál es el balance que hace después del partido, desde el aspecto físico?

“Habiendo tenido nada más dos partidos de pretemporada sin jugar 90 minutos, el equipo lo soportó estupendamente bien, físicamente estuvimos estupendamente, es por eso que nos queda el sin sabor de eso, de no llevarnos nada habiendo hecho todo para por lo menos llevarnos un punto de acá”.

¿A qué se debe la salida de Iago Falque?

“Su caso, como el de Darwin, son jugadores que a través de la pretemporada le hemos venido dando un seguimiento físico y sabemos muy bien en qué momento irlos dosificando, el rendimiento de los dos fue buenísimo y nos da mucho optimismo para los que sigue adelante”