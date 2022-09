Alexandre Guimaraes: "Nosotros salimos reforzados con este empate, seguimos dentro de los ocho"

América , dirigida por Alexandre Guimaraes, logró sacar un punto de oro este sábado en su visita a Millonarios en El Campín, cuando sobre el minuto final logró la igualdad con un tanto de Daniel Mosquera.

El estratega dio sus impresiones tras el importante resultado conseguido en el estadio del líder, "Fue un lindo partido por parte de los dos, un partido que viste mucho el fútbol, con dos equipos con dos perspectivas de juego muy diferentes pero que a la vez cada quien exponiéndolas a un nivel muy bueno. Nosotros tuvimos que hacer el último ajuste porque sentíamos que en los últimos siete minutos ya estábamos encima de ellos, Novoa hace una tapada espectacular impidiendo el 3-1 y eso nos mantuvo en el juego", expresó.

Y agregó, "Nosotros salimos reforzados con este empate, seguimos dentro de los ocho y no digo más porque ya va a hablar Giraldo".

Más declaraciones de Alexandre Guimares:

Sentimiento de Adrián Ramos como jugador del América

"Lo que no se siente no se entiende. En el caso de Adrián por ejemplo, lo que él siente por la camiseta lo hace desplegar toda esta cantidad de acciones en ataque, defensa y mediocampo. Él es el capitán, el líder de este grupo y sabe muy bien que tiene que ser el que va con la bandera adelante para poder clavarla a dónde vayamos. Lo que nosotros queremos es encontrarle una posición donde él se sienta cómodo. Hoy estuvo en dos situaciones diferentes, jugando como referencia y suelto. Su corazón late américa por todo lado".

*Planteamiento del partido

"Nosotros le dimos un seguimiento a lo que ellos hacen, a la posible rotación que podíamos intuir debido a su partido de Copa. Si te soy sincero creíamos que o Daniel Ruiz o Carlos Andrés Gómez por lo menos de entrada no iban, pero bueno, juventud divino tesoro y pueden jugar mañana si quieren. Ante eso armamos una telaraña en donde ellos se pudieran sentir incómodos en sus combinaciones y creo que el equipo entendió eso muy bien en el primer tiempo, en el segundo tiempo ellos se nos vinieron encima encontraron algunos espacios y después cuando ellos hacen el segundo gol y Novoa tapa el 3-1 tuvimos que dar el paso al frente con las modificaciones que creo que nos salió muy bien, pero creo que los que entraron entraron bien"

Excusas por su comportamiento

"Aprovecho para dar las excusas a la gente que se quedó viendo el partido, por esa amarilla que me sacaron, fue una acción que yo como jefe del cuerpo técnico no la puedo hacer, aquí mis excusas por eso y sé que no volverá a pasar".