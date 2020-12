Alexandre Guimaraes: "Sé muy bien en donde me metí, el hincha de Nacional sueña con la Libertadores"

Atlético Nacional ya espera que pasen algunos días para que su proyecto 2021 arranque con el entrenador Alexandre Guimaraes a la cabeza. Después de su presentación oficial, ahora en acuerdo con los directivos se están buscando los refuerzos para la próxima temporada y el martes de la semana que viene arrancarán los trabajos de campo, bajo la orientación del brasileño.

Precisamente, el adiestrador 'verdolaga' atendió este martes en exclusiva a GolCaracol.com y dejó ver cuales han sido las sensaciones que le dejó Medellín y lo que tiene preparado para su futuro próximo con el club.

Deportes Tolima ratificó a su cuerpo técnico: “Hernán Torres continuará con la institución en 2021”

Cabe recordar que, el técnico nacido en Brasil ya tuvo un periplo en el fútbol profesional colombiano con el América de Cali , en donde salió campeón de la liga 2020-II. Así esa será su segunda excursión en el balompié nuestro.

¿Cómo ha sentido el recibimiento de los hinchas?

"En el poco contacto que tuve en Medellín finiquitando el contrato, me fue bien con los hinchas, a la distancia. Lo que me ha llegado de parte del departamento de prensa de Nacional ha sido bueno, no tengo redes sociales (risas). Estuve conociendo los alrededores de Llanogrande y algunos hinchas se acercaban deseando lo mejor y la energía es buena"

Publicidad

Junior, plagado de coronavirus: 10 positivos en el 'rojiblanco' previo al partido contra Coquimbo

¿Cómo toma las presiones y la ansiedad que se palpa en Nacional por los últimos malos resultados y cero títulos?

"Sé muy bien en dónde me estoy metiendo en el sentido de que una institución tan grande como Nacional y cuando pasan algunos torneos y no es campeón, la exigencia crece. Ese tipo de desafíos son los que me gustan y por eso vine. La directiva se ha mostrado muy abierto para tener un equipo fuerte en el 2021 y para luchar por los torneos que jugaremos"

¿Qué opinión le merece los actuales jugadores de Atlético Nacional?

"Atlético Nacional tiene una buena plantilla, solo necesita unos cuantos retoques, debemos tener por lo menos dos futbolistas de buen nivel en cada posición, dándole espacio a los jugadores jóvenes también. Es claro que hay que reforzar la zona de atrás y a eso estamos enfocados ahora"

Ricardo Márquez no volverá a jugar con Millonarios este año: “Tiene esguince de ligamento colateral”

Publicidad

¿Qué imagen se llevó al conocer la sede deportiva de Nacional, su lugar de trabajo en el próximo tiempo?

"Es lo que me habían dicho antes, es espectacular, es de una organización que quiere dar lo mejor para sus trabajadores, sus jugadores y su cuerpo técnico con el fin de que no haya excusas y lo que vi me dejó mucho más entusiasmado"

¿El Nacional de Alexandre Guimaraes puede aspirar a grandes cosas a nivel internacional?

"Estamos esperando los resultados del fin de semana, ojalá se pueda dar un resultado que nos convenga para ir a Libertadores y sino toca trabajar muchísimo más fuerte y mejor con el fin de entrar a la Libertadores, que ese siempre debe ser el objetivo prioritario para el equipo, estamos en Sudamericana, pero el hincha de Nacional sueña con la Libertadores"

"Frente a Equidad, el árbitro nos perjudicó por la expulsión de Fabián Sambueza y hubo más errores"

¿Qué mensaje puede enviarle a la hinchada 'verdolaga'?

Publicidad

"A los hinchas les envío un enorme abrazo, que confíen en nuestro trabajo y les deseo una feliz navidad a todos los que siguen al equipo".

Por: Néstor Ibarra / @Nestoribarraram