Alexandre Guimaraes se tomó un respiro: "Todos necesitábamos ganar, el club, jugadores e hinchada"

Este martes, el América de Cali ofreció un recital en el Pascual Guerrero. Los 'escaralatas', que empezaron la Liga I-2023 con derrota (1-2 contra el Tolima, en Ibagué), enderezaron el camino al golear 4-0 al Unión Magadalena. Este triunfo fue bien recibido por Alexandre Guimaraes, quien no había cerrado de la mejor manera el 2022, siendo último en el Grupo B de los cuadrangulares finales, con 4 de 18 puntos posibles.

La 'mecha' le pasó por encima al 'ciclón bananero', con un partido redondo de Carlos Darwin Quintero, Iago Falque y Facundo Suárez. El 'científico del gol' se reportó con dos asistencias; el '10' español convirtió un golazo de tiro libre; mientras que el nuevo delantero de los 'diablos rojos' se encargó de abrir el marcador y estuvo a punto de anotar un doblete con una 'chalaca' de antología. Por su parte, Andrés de Jesús Sarmiento y Cristian Barrios se reportaron con las anotaciones restantes.

"Creo que el grupo va entendiendo la propuesta de juego que queremos hacer en este semestre. Tenemos los jugadores para eso, se ve un compromiso total de ellos y no nos relajamos nunca, eso es lo importante. Siempre hicimos un partido serio, buscando el arco rival, pero con mucha atención defensiva. Era un partido que necesitábamos ganar para todos, el club, la hinchada, después del resultado anterior. Después e seguir haciendo camino, nada más", fueron las palabras de Guimaraes en la rueda de prensa.

¿Qué más dijo Alexandre Guimaraes tras el triunfo contra Unión Magdalena?

El cambio en el esquema, con tres defensas y aprovechando los carrileros:

"No es un modelo de juego desconocido para mí, fui a dos Copas del Mundo jugando a eso, fui campeón del Golfo jugando a eso. Tenemos, creo yo, los perfiles de los jugadores para jugar a eso. Después está el convencimiento de ellos para practicarlo de la mejor manera. Es cómo ellos estén ocupando los espacios y cómo nosotros podamos controlar el partido desde esta postura. No me asusta para nada esta situación, porque ya la he vivido, sé muy bien los riesgos que eso puede tener, pero sé que los jugadores están dispuestos a esos riesgos. Hubo una evolución respecto al partido anterior. Tenemos que ir mejorando nuestra idea".

Sobre mantener esta cuota goleadora a lo largo del torneo:

"La única temporada en donde no hemos podido tener el volumen de goles fue la anterior. Cuando trabajamos en la otra acera fuimos también el equipo más goleador. A uno lo etiquetan y es complicado quitarse esa etiqueta. Siempre vamos a buscar el arco contrario. Con el plantel que tenemos en ese semestre se ajusta muy bien a lo que estamos intentando. Unos partidos podrán tener estos marcadores, otros serán más ajustados. El partido quedó 4-0 y ese cero yo lo valoro muchísimo".

Sobre la labor del equipo respecto a la hinchada:

"A la hinchada lo que le interesa es ganar. Hoy se va a la casa feliz, orgullosa. Mañana volverán a sus lugares de trabajo sintiéndose muy rojos y esa es la labor de nosotros. Que la afición se sienta representada con el esfuerzo, con el esfuerzo, las jugadas, los goles".