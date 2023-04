Alexandre Guimaraes: "Si hay que jugar contra todo, jugaremos contra todo"

América de Cali se llevó un valioso punto de la Independencia de Tunja, tras igualar a un gol con Boyacá Chicó, en un compromiso en el que los dirigidos por Alexandre Guimaraes quedaron con un jugador menos desde el minuto 23 del compromiso.

Si bien, el conjunto 'escarlata' no sumó los tres puntos, el timonel brasileño se mostró satisfecho con lo mostrado por sus jugadores, "no tengo otras palabras que de felicitaciones para mis jugadores, creo que se nos fue por muy poco ganar acá hoy. Aun con las circunstancias del juego que se dieron, el equipo con 11 jugadores pudo hacer un juego muy inteligente, creamos opciones de gol, no dejamos que el rival tuviera opciones; con 10 tuvimos que hacer ajustes, y aun así el equipo no perdió ni el orden ni la intención de atacar".

"Las correcciones cuando nos quedamos con 10 las hicimos no solo para compensar el primer tiempo, sino también el segundo. Así que el equipo acató, tuvo orden, disciplina y prácticamente hoy acá mostramos lo que queremos. Mi grupo de jugadores y yo estamos contrariados porque pudimos ganar, pero yo estoy más que contento por la entrega, disposición, disciplina de los jugadores para llevarnos un punto de acá, en estas condiciones que el rival, siempre en su cancha, es muy difícil", complementó Guimaraes.

Por otro lado, habló de las cosas a destacar de sus dirigidos,"yo creo que la fortaleza del equipo es que siempre buscó ganar el partido, de diferentes formas, mediante asociaciones en el medio campo, con el entendimiento y la búsqueda entre Iago Falque y Adrián Ramos, para sostener el ritmo de juego, y sobre todo la fortaleza es el orden que mantuvo el equipo aun con 10 hombres".

En otra intervención se refirió a la jugada de la polémica expulsión, "creo que la jugada es una jugada en la que estaba muy en media cancha, esta cancha es larguísima, para que haya habido una situación de una roja comenzando el partido prácticamente, pero bueno, ya Adrián lo dijo y lo dijo muy bien ".

Y concluyó hablando de las decisiones que han perjudicado a su equipo, "creo que nosotros tenemos que entender, América como tal, que en este último tramo vamos a tener que enfocarnos en nosotros, en saber que están sucediendo algunas situaciones en las que tenemos que hacernos más fuertes o nos caemos, y si hay que jugar contra todo jugaremos contra todo. Hoy América demostró que no solo quiere clasificar, sino que quiere seguir siendo un equipo extremadamente competitivo y del que su hinchada se siente orgulloso".