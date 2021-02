Alexandre Guimaraes: "Tenemos que concentrarnos los 90 minutos del partido, no solo por momentos"

Este miércoles, Atlético Nacional perdió 3-2 frente a Bucaramanga y sumó su segundo partido consecutivo sin conseguir la victoria. Los 'verdolagas' se vieron sin claridad, durante gran parte del encuentro.

Alexandre Guimaraes, entrenador de los paisas, habló en conferencia de prensa y aunque lució tranquilo, dejó algunas reflexiones sobre el rendimiento de su equipo.

Luis Fernando Suárez llegó con la 'varita mágica': victoria del Bucaramanga 3-2 frente a Nacional

"Me preocupa que no hemos aprendido que los rivales siempre salen con todo. Tenemos que estar concentrados los 90 minutos, no solo por momentos", dijo el técnico brasileño.

Sobre el rendimiento del equipo, 'Guima' dijo: "El equipo después del 0-1, se relajó un poco y no reaccionó después del empate. El rival aprovechó la oportunidad que tuvo para irse arriba en el primer tiempo". En la segunda etapa hicimos ajustes para ir por todo y ellos aguantaron y contragolpearon. Nosotros mostramos otra cara, fuimos por el partido".

Juan Cruz Real: “El punto no nos sirve, porque siempre tenemos que sumar de a tres”

Publicidad

"En el primer tiempo, nos hicieron daño dos pelotas puntuales. Pero, no me he planteado hacer cambios en el esquema, porque los jugadores lo están haciendo bien. Tenemos que mejorar las cosas que hemos venido ensayando", añadió el adiestrador del verde paisa.

Además, fue cuestionado por el rendimiento de Jonathan Álvez y su funcionamiento con el equipo: "Ha seguido jugando porque estamos esperando que Jefferson (Duque) se recupere completamente. Queremos que el plantel esté en perfectas condiciones para afrontar los partidos de Libertadores".

Millonarios y su diagnóstico sobre el caso médico de Andrés Felipe Román

"Debemos levantarnos para el partido del próximo martes, en nuestra casa y retomar el camino de la victoria", concluyó Alexandre Guimaraes.