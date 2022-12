Alexandre Guimaraes: “Tras el título, le agradezco también al ‘Pecoso’ Castro y a Jersson González”

El técnico del América habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y se mostró contento por el título conseguido con el equipo ‘escarlata’. Además, se refirió al trabajo de los anteriores entrenadores en el elenco vallecaucano.

Alexandre Guimaraes ‘no cabe de la dicha’ luego de conseguir la estrella 14 del América de Cali, sus sentimientos no los oculta y los expresa con gran emoción.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

“Todavía estoy como tratando de despertarme del sueño, porque la verdad fueron las dos finales muy duras, fue mucho tiempo de análisis del rival, y ya después el digerir la locura del resultado, eso para mí fue una noche mágica e increíble”, dijo de entrada el técnico brasileño.

Además, Guimaraes señaló que se siente muy feliz y agradecido por las muestras de cariño de la hinchada del América y que sabe lo orgullosos que están luego de conseguir el título.

“Estoy contento y feliz por la gente allá en Cali que me atendió increíblemente bien, el fútbol es difícil, pero en Colombia, en Cali, he escuchado más que en cualquier lado la palabra gracias, eso me ha tocado mucho. Ahora, creo que ahora el hincha del América sale a las calles agrandado, no creyendo en nadie, con el pecho inflado, al final de cuenta eran once años de no conseguir eso”, aseveró.

Publicidad

Repase acá otras declaraciones de Alexandre Guimaraes en charla con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’:

*Agredecimientos a ‘Pecoso’ Castro y Jersson González

“Por supuesto que agradezco a ‘Pecoso’ y Jersson, una vez que nosotros logramos el paso a la final, y que ya estábamos clasificados a Libertadores, por el puntaje acumulado, estaba Jersson, su preparador físico y tuve el agradecimiento con él, delante de todo el grupo, porque lo que ellos hicieron antes fue parte importante para el logro”

Publicidad

*Llegada de Éder Chaux y Jhon Arias

“Habíamos estado conversando de este fichaje sobre todo por dos situaciones: una que era por la competencia internacional y necesitábamos arqueros de envergadura internacional. Además, necesitamos tener porteros para un futuro cercano. Frente a Jhon Arias lo tengo referenciado, es un jugador joven y versátil, como anda buscando el club. Puede jugar en diferentes posiciones y ahora yo solo le daría un consejo, que aproveche las vacaciones y no se quede parado porque va a tener que correr mucho”.

Jarlan Barrera salió ileso de un accidente automovilístico en el túnel de Oriente

*Refuerzos

Publicidad

“Voy a hablarles que hemos comentado que en todas las líneas necesitábamos refuerzos, por lo menos uno en cada puesto, vamos a ver cómo se mueve el mercado y luego los directivos me los presentarán”.

*Sus populares camisas

Publicidad

“Tengo varias camisas iguales, son por comodidad, así tuviera el botón hasta arriba es muy fresca la camisa, fue una recomendacion que me dio un amigo, que me llevara ese tipo de ropa para Cali, el dia que me puse saco y corbata; los jugadores me dijeron que nunca más”.