Alexandre Guimaraes: "Tuvimos descuidos y Millonarios no nos iba a perdonar esos regalos"

Posterior a la derrota por 4-3 frente a Millonarios, correspondiente a la jornada 16 del fútbol colombiano, el estratega de América de Cali, Alexandre Guimaraes, se refirió a lo que fue el juego, el estado de la cancha y las sensaciones que le dejó el nuevo esquema y rodaje de varios jugadores que ingresaron para darles recambio físico y futbolístico a algunos otros, así como él mismo lo manifestó en rueda de prensa.

“Fue un partido en donde los dos equipos se brindaron al máximo, salió un partido como el que se esperaba para la hinchada, abierto, en donde nosotros en esos detalles se nos fue el juego y obviamente salimos de acá dolidos porque jugando contra un rival que sabemos maneja muy bien diferentes facetas del juego”, expresó inicialmente el entrenador ‘escarlata’.

Además de detallar el por qué del nuevo esquema planteado frente a los ‘embajadores’: “Creo que pudimos hacer la dosificación que teníamos que hacer, independiente del cambio o modelo táctico planteado, porque teníamos algunos jugadores que estaban aun con fatiga muscular a comparación del partido anterior, sin embargo, dentro de eso, el equipo hizo un partido acorde a lo que nosotros pensábamos que podíamos hacer".

“En detalles, el equipo rival estuvo más ‘avispado’ que nosotros, inclusive, habiendo hablado de eso, hemos pagado cara la derrota y tenemos que enfocarnos en el partido con el Cali, en sacarlo adelante para llegar al puntaje mágico de la clasificación”, sentenció Guimaraes, que también explicó cómo tácticamente el equipo cambió en el complemento, tras la charla del entretiempo: “En el segundo tiempo lo que hicimos fue juntarnos más para controlar más el tiempo de juego, eso me gustó mucho".

*Otras declaraciones:

¿Cómo se encuentra el equipo físicamente?

“El hecho que tengamos que jugar cada tres días, en estos momentos, no estamos nosotros para justificar que tenemos menos días, no podemos ni vamos a caer en esa tentación de decirlo, la situación es como es y nos toca jugar en nuestra casa, con nuestros hinchas, frente al Cali y cuatro o tres días después jugar contra Nacional y luego con el Huila”.

“Por algo tenemos el grupo que hay para hacer estas modificaciones como las que hicimos hoy, que nos dieron juego y aire en el segundo tiempo”.

¿Qué sensación de le deja la derrota?

“Lo que nos faltó fue sostener más la pelota cuando ya estábamos en media cancha del equipo rival, queríamos apurar y jugar muy individual, perdíamos la pelota y el rival aprovechaba muy bien que no podíamos pararnos bien en la cancha por el estado del terreno; infelizmente tuvimos estos descuidos que no nos podemos permitir porque el rival es uno de mucha calidad y no te va a perdonar estos regalos”.

¿Pudo hablar con Juan Camila Portilla por su reacción tras ser sustituido?

“Sí hablé con él y nosotros también lo hablamos en el camerino, cosas nuestras, del equipo y ya está, él habló, habló el capitán, el subcapitán. Son cosas que pasan en la cancha y que no pueden volver a suceder”.