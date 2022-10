Alexis García: "A Millonarios le duele cuando no la tiene, pero lo hicimos bien"

La Equidad ejecutó este sábado al 'pie de la letra' su estrategia para quedarse con los tres puntos frente a uno de los mejores equipos del rentado nacional como lo es Millonarios . Los 'aseguradores' ganaron gracias a la anotación del delantero barranquillero Pablo Sabbag y llegaron a los 22 unidades luego de 15 fechas disputadas en la Liga II-2022. Alexis García, entrenador del verde bogotano, dio su análisis del partido disputado en el estadio de Techo.

"Enfrentamos a uno de los equipos de más capacidad ofensiva del torneo, por algo es el líder, muy bien trabajado, con muchísimas variantes de ataque, ellos atacan muy bien por dentro ahí está su gran virtud. Nosotros cerramos todos esos pasillos interiores, dejamos las bandas para contraatacar, reducimos bastante porque Millonarios es un equipo estupendo con el manejo del balón; era un partido de calculadores, de gente que compitiera y nuestro equipo compitió bien, cada uno hizo su papel al pie de la letra y todo salió bien", afirmó de entrada el timonel del 'asegurador'.

En medio de la rueda de prensa, García destacó las virtudes de los dirigidos por Alberto Gamero, que a lo largo del presente año han mostrado un buen fútbol en cada cancha en la que juegan.

"A Millonarios en Colombia no lo va a superar casi nadie en la posesión de pelota, es un equipo que tiene buena posesión, le duele cuando no la tiene, nos faltó un poco más en la pausa para conservarla, pero en general lo hicimos bien, tuvimos ratos donde logramos descansar la pelota y con el juego directo logramos hacerle daño. Fue un partido muy limpio, un partido muy bien trabajado con un equipo como Millonarios, que juega al fútbol, que no se preocupa por hacer tiempo y se preocupa por jugar, por el contrario quiere más tiempo. Teníamos que defendernos muy bien y estar concentrados 95 minutos para poderlo ganar", complementó.

Otras declaraciones de Alexis García:

Las sensaciones que le dejó la presentación de La Equidad

"Me dejó una magnífica sensación de que cuando nuestro equipo compite tiene posibilidades de lograr cualquier resultado, hoy (sábado) competimos y competimos ante el mejor, Millonarios lo ha demostrado, no es un cuento, es una realidad que lo marcan los puntos, Millonarios es un gran equipo que nos metió demasiados retos y lo supimos suplir cuando ellos tenían la pelota, cuando ellos son más peligrosos".

Lo que sigue para La Equidad

"Hay que mantener el nivel de competencia, La Equidad de ahora en adelante necesita ganar y necesita competir, veníamos siendo felicitados por jugar muy chévere y no lográbamos resultados, ahora necesitamos es lograr los resultados y hacer las cosas para eso porque queremos clasificar".

"En la vida, los resultados son correspondencia, cuando uno trabaja honestamente y le gusta lo que hace, al final tiene que esperar cosas buenas. Hoy ganamos un partido a un rival muy difícil, muy grande y estamos muy felices por eso, pero nos falta y seguiremos trabajando por lograr lo que nos hemos propuesto. Ir paso a paso, pero cada partido es una final".