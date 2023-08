Alexis García: "Esto no se puede quedar así; el partido lo acabó la afición del Junior"

Una vez más el espectáculo del fútbol colombiano se vio manchado por un acto desde las tribunas. Y es que sobre el final del encuentro entre La Equidad y el Junior de Barranquilla, algunos mal llamados hinchas del cuadro 'tiburón' agredieron a Elkin Echavarría, uno de los jueces de línea del compromiso, que terminó siendo el causante de que el encuentro terminara de forma prematura, por falta de garantías.

En rueda de prensa post partido, el entrenador del conjunto 'asegurador', Alexis García, no fue ajeno al tema y se refirió al incidente. "Que salga herido un árbitro de Techo me parece escandaloso. Eso merece ser revisado realmente. Me da tristeza por el espectáculo que dio La Equidad en el segundo tiempo y me da mucha tristeza que no le hayan validado el gol. Vi uno igualito del Real Madrid y veo esos goles en Argentina y no veo el motivo para anularlo", comentó de entrada el estratega.

Y agregó con respecto a las acciones que tomará el equipo capitalino, "el presidente nuestro hoy (sábado) no estaba acá, estaba en unas ocupaciones diferentes, y me llamó y me dijo que iba a revisar seriamente el tema porque el partido no lo acabamos nosotros. El partido lo acaba esa afición del Junior que había en la tribuna y por una agresión al árbitro. Esperemos a ver qué ocurre con este tema porque eso no se puede dejar así. La intolerancia, la oda de los imbéciles en las tribunas es lo peor que puede pasar para el fútbol. El fútbol es un juego y acá no puede venir la gente en un estadio que es un templo, en el que se ha tratado a todo el mundo bien, a terminar los partidos cuando ellos quieren. Eso habrá que revisarlo y el presidente está dispuesto a ir hasta la última con eso".

Aquí más declaraciones de Alexis García:

*El buen partido de sus dirigidos

"La Equidad dominó en su totalidad el segundo tiempo el partido, y vivió el dominio del partido. Nosotros queríamos apresurar el juego y el juez lo detenía, consultaba el VAR hasta por un saque del arco. Me parece que tenemos que tratar de que se juegue más y que estos partidos se definan a puro futbol, que no influya nada, que no vaya con el fútbol ni con el partido, que lo definan los que tocan la pelota. Estoy muy contento con el rendimiento de La Equidad".

*Johan Rojas

"Johan Rojas es indudablemente un estupendo jugador de fútbol. Es un jugador para contemplar, cuidar. Su talento a mí me divierte, yo no quiero intervenirle ni ponerle muchas condiciones".

*El crecimiento de La Equidad

"Nosotros jugamos con el Junior y hablamos de que el marcador no es positivo, cómo estará La Equidad en su nivel de exigencia, que el Junior nos empate sea para nosotros un motivo grande de tristeza; cómo estará el equipo que la gente celebra empatarle a La Equidad cuando antes La Equidad era poco y nada. Creo que nos hemos ganado un respeto con nuestro trabajo, nuestro fútbol y que es indudable que tenemos muchos más rendimientos que resultados".

*La falta de gol

"Uno como técnico tiene que liderar para tener un grupo alegre y feliz, y sacarle rendimiento a ese grupo. Ya meterla, por más de lo mucho que lo trabajamos, tiene que ver con la parte individual. Intentamos por todos los medios. Es indudable que para ganar se necesita goles".