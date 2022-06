Alexis García: "Fue un estupendo partido, jugado muy bien de principio a fin"

La Equidad logró este jueves un triunfo importante en pro de seguir soñando con llegar a la final de la Liga del Fútbol colombiano luego de derrotar por 1-0 al Deportes Tolima en el estadio de techo, en duelo válido por la jornada número cuatro del Grupo B. Los conducidos por Alexis García se llevaron los tres puntos gracias a la anotación del delantero barranquillero Pablo Sabbag.

"Fue un estupendo partido, jugado muy bien de principio a fin, sobre todo por el nivel del rival. Lo he dicho y no porque le hayamos ganado, para mí Tolima es el mejor equipo de los últimos años en Colombia y lo ha demostrado, hoy (jueves) jugamos bien, terminamos con la pelota, divirtiéndonos. Yo sé que alguien va a decir es que Tolima jugó mal porque reconocer a La Equidad es muy difícil, no sé porqué, invito a que vean el equipo; hizo un partido correcto, respetó al rival. Para nosotros este partido era una oportunidad más que una amenaza y lo disfrutamos", aseguró García, directo técnico del cuadro 'asegurador'.

García celebró este jueves su partido número 500 dirigiendo al cuadro bogotano y cuando fue consultado con si sueña con poder festejar un posible 504 siendo campeón del balompié nacional acotó lo siguiente.

"Ese es un sueño, soy un soñador, respeto mucho a los rivales, me dedico mucho a dirigir a los personajes pero también dirigir a las personas. Me da el aval para tener confianza de que podemos aspirar, no es fácil, tenemos equipos grandes adelante como Envigado, Medellín y Tolima, que es un equipazo, y en el otro grupo no se diga, por eso estamos aquí", agregó.

Sobre cuál fue la clave para vencer al conjunto de Ibagué sostuvo que "le robamos la pelota y los espacios. Tolima es un gran equipo y La Equidad asimiló todo lo que hablamos antes y gracias a Dios todo salió bien, ganamos bien; me siento muy feliz de dirigir a esta familia".

García también habló de su próximo rival en los cuadrangulares, Envigado, y de cómo piensan plantear dicho compromiso.

"Igual, con mucha inteligencia, Envigado es un equipo con buenos jugadores y ha hecho una gran campaña en su casa y lo vamos a respetar y preparar como preparamos este", concluyó.