Alexis García: “Jugamos mal, yo estuve incómodo y se jugó muy poco; Santa Fe ganó bien”

La Equidad cayó en su casa 1-0 a manos de Santa Fe. El partido que estuvo muy cortado, con mucha fricción y poco ritmo de juego, no dejó contento al técnico Alexis García, quien hizo un análisis de lo que fue este compromiso dominical.

“Jugamos mal, yo estuve incomodo, el equipo también, no encontramos el juego, no le encontramos la vuelta. El segundo tiempo intentamos otra cosa, pero se jugó muy poco, y Santa Fe nos ganó bien, manejaron su gol y ganaron bien”, afirmó de entrada el estratega chocoano.

Luego, Alexis García hizo un llamado a sus dirigidos, en especial en la zona defensiva, donde se han visto ‘débiles’ en esta liga del fútbol colombiano 2023-I.

“Solidez nos falta en la defensa, hemos cometido algunos errores de sincronización, a veces hemos sido muy inocentes en defensa y vamos a trabajarlo bien. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que retomar la idea de juego, porque hoy realmente la perdimos, no jugamos como queríamos”, agregó.

Acá más declaraciones de Alexis García en rueda de prensa:

*Más del trámite del partido

“Santa Fe nos superó el primer tiempo la verdad, por momentos nos regalamos muchos, fue un partido de muy pocas opciones de gol. Hubo demasiado corte en el segundo tiempo y no fuimos precisos, y dejamos ir un partido que pudimos ganarlo si hubiéramos jugado como regularmente jugamos”.

*Kevin Salazar entró bien al juego

“Kevin viene buscando la posibilidad de jugar, esto es crecimiento, y sí, realmente merecía entrar antes, juagar más tiempo. Pero cuando pusimos más fútbol, cuando hubo tiempo de hacerlo fue cuando hubo cortes, pudimos arrimarnos”.

*Se confiaron del mal momento con el que llegaba Santa Fe

“Los partidos todos son distintos y difíciles, santa fe supuestamente no estaba pasando su mejor momento, pero es respetable y no podemos confiarnos de eso, porque los rivales jugadores buenos tienen”.

*Hay molestia en Alexis García por el resultado

“Cuando no ganamos yo siempre salgo molesto, yo compito y salí molesto porque no me gustó La Equidad, el equipo que preparé. Es mi responsabilidad primaria de lo que le pasa al equipo”.