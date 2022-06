Alexis García: "La Equidad está jugando como a mí me gusta, con la pelota me divierten"

La Equidad consiguió tres puntos importantes, luego de vencer 3-0 a Envigado en la fecha cinco del cuadrangular semifinal B de la Liga del fútbol profesional colombiano. El cuadro 'asegurador' acumula nueve puntos en su zona y sigue en la lucha por clasificar a la final del 2022-I.

Luego de la goleada al cuadro naranja, Alexis García, director técnico del club de Bogotá, atendió a los medios en rueda de prensa, destacando el trabajo de su grupo.

"El equipo hizo un muy buen partido, respetamos a Envigado, que es muy difícil. Primero competimos muy bien y luego lo jugamos, me voy muy satisfecho. Este grupo está jugando como a mí me gusta, tienen ambición y con la pelota me divierten, hacen presión. Tenemos mucho por mejorar, pero venimos haciendo las cosas bien", señaló el estratega, acerca del nivel de sus dirigidos y el encuentro con Envigado.

"Lo importante es mantener los pies sobre la tierra, este es un equipo muy humilde. La meta de nosotros es hacer 42 puntos y luego que Dios nos regale lo que quiera y lo que crea que merecemos. Le he dicho a los muchachos que no estén pendientes del resultado, sino del juego, porque este lo lleva a uno a los resultados", añadió García, sobre el buen momento de La Equidad y cómo tomarlo.

"Me quedo con la entrega y el carácter de mis jugadores. Fue un equipo que vino con un plan y lo siguió al pie de la letra. Nosotros éramos los cuartos en este grupo, porque Envigado clasificó antes e hizo una campaña hermosa. Hemos ido trabajando y ubicándonos, ganándonos respeto y seguimos con nuestro sueño, lo demás, Dios sabe lo que puede pasar", acotó el exjugador de la Selección Colombia y que también brilló en Atlético Nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar La Equidad por el cuadrangular semifinal B de la Liga del fútbol profesional colombiano?

Los 'aseguradores' recibirán a Independiente Medellín el próximo jueves, en un encuentro donde ambos equipos buscarán la clasificación a la final.