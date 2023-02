Alexis García: "La Equidad no quiere el papel de víctima; sino el de competidores y guerreros"

Siempre claro y directo. Así se muestra el profesor Alexis García, técnico de La Equidad, quien viene de saborear un triunfo 2-1 sobre Independiente Medellín, en juego celebrado el jueves en la cancha del estadio de Techo, en el duelo con el que se cumplió con una de las jornadas aplazadas en la Liga I 2023 del fútbol colombiano.

Y este jueves, el experimentado entrenador habló fiel a su estilo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de las sensaciones que le han dejado las primeras fechas y reiteró que su equipo no es valorado en el ambiente nacional, pero que en el club bogotano trabajan de manera intensa para competir.

Así, García recordó la buena presentación en el Pascual Guerrero, con uno de los poderosos como es América. Este duelo terminó con un empate 1-1.

"Lo que pasa es que hay una cosa que yo no comparto, ya que La Equidad sin afición, sin defensores, se metió al estadio de Cali, allá prepararon una fiesta, creyeron que La Equidad iba a ser la tortica que se iban a comer; pero no fue así. Nosotros nos preparamos para competir. Entendía el dolor de algunos por ese resultado allá, pero esto es fútbol. Hay un show que no aporta nada al fútbol y por eso me he separado, porque creo que hay más actuación, que información", dijo Alexis García inicialmente, en la entrevista con el equipo periodístico que dirige Javier Hernández Bonnet.

Pero el DT de los aseguradores siguió y dejó en el ambiente hasta ironías. "Lo que pasa es que La Equidad es una familia, no produce telenovelas, desde la parte económica para nadie es atractivo. Nosotros no vamos con ese papel de víctimas; sino de competidores y guerreros".

Ya al pasar al plano de rendimiento, La Equidad se encuentra "lejos de lo creemos que puede llegar. En partidos, llevamos seis incluyendo lo de preparación. Estamos haciendo la tarea; trabajamos a los que juegan, trabajamos a los están esperando. Así para llegar a lo que queremos necesitamos unas 30 unidades de trabajo mínimo y siete u ocho partidos, contando con la misma nómina. Pero hay que contar con los imponderables de las lesiones y otras situaciones".

La Equidad completa 5 puntos y ocupa la sexta casilla de la tabla de posiciones y ahora se prepara para enfrentar a Santa Fe, este domingo 19 de febrero de 2023, en el estadio de Techo, desde las 4 de la tarde.