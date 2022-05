Alexis García: "La verdad es que La Equidad no jugó bien, Medellín ganó con justicia"

La Equidad no inició de la mejor manera los cuadrangulares finales de la Liga del Fútbol Colombiano. El cuadro ‘asegurador’ cayó 2-0 en su visita al Independiente Medellín, en compromiso válido por la primera jornada del Grupo B.

Los conducidos por Alexis García no tuvieron un buen compromiso en el Atanasio Girardot, no pudieron hacer su estilo de juego y eso les costó los tres puntos frente al ‘poderoso’.

“La verdad el equipo no jugó bien, este no es el equipo, tuvimos muchos errores en los duelos, sobre todo en las bandas, regalamos mucho la posesión, nos partimos en la mitad del campo; Medellín se defendió muy bien y contraatacó bien; ganó con justicia. Hay que ir al interior del equipo y corregir muchas cosas del partido de este sábado”, inició en rueda de prensa el timonel del conjunto bogotano.

En cuanto a lo que se debe mejorar de cara a lo que sigue en esta instancia final, García fue enfático en que “hay que recuperar el nivel, como hemos venido jugando, este sábado jugamos distinto, no jugamos un buen partido, no tuvimos nivel altos; el aporte general no fue bueno y eso nos impidió hacer las cosas mejor”.

De ahora en adelante, la única insignia de La Equidad será sumar la mayor cantidad de dianas posibles para intentar llegar la gran final. Sobre si no tienen margen de error y si hay presión por ello, Alexis García tuvo una respuesta bastante sorpresiva.

“La Equidad tiene una ventaja y es que nunca ha sido favorito a nada que ser eliminados, cada partido es una oportunidad, jugar contra Envigado, que es un grandísimo equipo y tenemos la oportunidad, de ganar, no es fácil, es un equipo que ha demostrado tener mucha capacidad. Jugar con Medellín la lógica era perder, lo que pasa es que nosotros somos gente con ambición y competitividad y vamos a terminar haciendo las cosas correctamente”, sostuvo.

En cuánto porqué no se jugó bien dijo: “Los favoritos hicieron la tarea, los locales también, pero sólo va un partido, aquí en Colombia somos bastantes triunfalistas, desafortunadamente no tenemos una afición grande que se emocione con el equipo, este equipo juega con muchas cosas en contra y la superan, simplemente esta vez ganaron Tolima y Medellín en el grupo nuestro, ya veremos qué sigue”.

¿Cuándo vuelve a jugar La Equidad?

Los 'aseguradores' actuarán el próximo 1 de junio frente a Envigado, en el estadio de Techo, en duelo válido por la segunda jornada del Grupo B en los cuadrangulares finales. El duelo comenzará a las 6:00 de la tarde.