Alexis García: "Me da tristeza no venir a hablar de fútbol, sino de expulsiones"

Seis expulsiones, un penalti errado y ningún gol, en eso se resume el partido entre La Equidad y Unión Magdalena que cada vez se tornó más 'caliente' por las decisiones del árbitro Juan Pablo Alba. Ante los medios de comunicación, el entrenador del 'verde capitalino', Alexis García, expresó su inconformismo por lo ocurrido en el estadio de Techo.

El director técnico de los 'aseguradores' resaltó y le dio mucha importancia al lugar donde se llevó a cabo el partido. "Soy un hombre del fútbol desde hace muchísimos años, yo ví esto hace mucho tiempo, en una época muy lejana y hace mucho no vivía lo que viví hoy (sábado). Lo que me preocupa es que menos mal esto ocurrió aquí en el estadio de Techo, donde la hinchada son mamás, bebés, niños y familias y no otro tipo de personajes, porque si no hubiera pasado una tragedia", expresó.

Si bien no hubo goles y el primer tiempo se desarrolló con total normalidad, el DT lamentó el poco espectáculo que tuvo el encuentro entre bogotanos y samarios. "Me da tristeza que no podamos venir a hablar de fútbol y me duele que la noticia sea lo de las expulsiones y todo lo que pudo haber pasado fuera del estadio, ahora todo el mundo sale tranquilo, sin problemas, gracias a Dios, porque así debería ser, pero está provocación de hoy (sábado) en otro estadio, no me quiero imaginar lo que pueda pasar".

A pesar de lo sucedido, el estratega resaltó el comportamiento de sus jugadores que, según él, se desahogaron en el camerino y le comentaron todo lo relevante sobre el juez. "Gracias aquí nos manejamos con unos códigos de valores y a veces tenemos que soportar muchas cosas como hoy (sábado). Mis jugadores en el partido de este sábado impotentes me decían: 'no podemos ni reclamar'. Hubo dos penales y hubo un pisotón en la mano de José David Lloreda que le pide que le pite el penalti y estamos hablando de Lloreda, que es un hombre que nunca discute y totalmente callado. Me voy muy triste por todo eso, aquí hay muchísimas cosas más importantes que el resultado", resaltó García.

Por último, expresó su inconformismo por la pérdida deliberada de tiempo del guardameta rival, Ramiro Sánchez, pues, para él, "el arquero de Unión Magdalena salió sin tarjeta amarilla, eso es una farsa, eso es increíble, eso es risible. Le consulté al cuarto árbitro si él tenía amarilla y me dijo que no, me parece increíble porque cada vez que tapaba un balón o se iba al tiro de esquina, él se tiraba".