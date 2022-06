Alexis García: "Nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer cuentas"

La Equidad Seguros ha ido de menos a más en estos cuadrangulares de la Liga del Fútbol Colombiano. El conjunto que comanda Alexis García logró un importante triunfo por 1-0 sobre Tolima en la cuarta jornada de los cuadrangulares finales. En partido del Grupo B, el entrenador de los 'aseguradores' cumplió 500 partidos con la camiseta del cuadro bogotano.

García fue uno de los invitados este viernes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' y habló de lo que sintió haber cumplido esta meta con el club de sus 'amores', Destacó lo que ha aprendido a lo largo de todos estos 500 compromisos en la línea del banquillo.

Publicidad

"En casi todo, en mi manera de dirigir, de aprender, de respetar cada día más a los rivales, en la manera de dirigirme a mis jugadores, hay mayor respeto, mayor responsabilidad, la manera de asumir los triunfos y las derrotas y sobre todo que aprendí a dirigir personas más que futbolistas y me ha dado resultado", dijo de entrada el timonel de La Equidad

Y sobre esto último "Sí, exactamente tengo una frase vieja es más fácil ayudar a formar a las personas para poder sacar provecho al personaje".

También tuvo palabras de lo que ha sido su trasegar en el equipo capitalino, club que le apuesta a los valores y a formar desde la base.

Publicidad



"Es cierto, no contratamos lo que queremos sino lo que queremos y tenemos que formar, soy más un formador que un entrenador por eso he durado 500 partidos, La Equidad Seguros es un cooperativa, tiene valores muy buenos bonitos, aquí ayuda mucho el esfuerzo propio. Nos preocupamos por formar jugadores desde la base y por formar jugadores que se puedan tener en la parte económica del club",

Durante la conversación, Alexis García recordó una anécdota de cuando arribó a La Equidad y de cómo convenció a los dirigentes que podrían hacer un proyecto serio.

Publicidad

"Cuando me contratan en diciembre de 2005 para entrar 2006, lo que me dicen que este equipo era para ser importante en el Olaya, un equipo más de un barrio, yo les hice la propuesta de que podíamos ascender en un año, que esta marca de fútbol podría ser más importante que la aseguradora y les pedí que me hicieran caso, tratémoslo como un equipo profesional, ascendimos el primer año, ahí empezamos a cabalgar esta historia", contó García.

También cumplieron 500 partidos en el banco de La Equidad su asistente Carlos Alberto 'Panelo' Valencia y el profesor Cabezas, sobre lo qué ha aprendido de ellos sostuvo: "Yo soy el que aparezco, pero me rodeo de gente que sabe más de esto, ambos son universitarios con una capacidad, 'Panelo' es un gran asistente que me hace ver lo que no veo, me hace caer en cuenta. Y el profesor Cabezas que es el encargado de preparamos los videos de los rivales".

Palabras para Stalin Motta, capitán del equipo y de lo que ha aprendido de él

"Stalin es un tipo espectacular, es un tipo que te puede rendir, le dije vamos a manejar tus tiempos, es el profesional más grande que hay, él tiene 38 años, es un tipo muy joven, pero ha tenido problemas de las rodillas. Es un profesional y un ser humano invaluable y lo transmite al equipo; juegue o no juegue es un un líder positivo, es un hombre muy importante en la institución".

Publicidad

Las cuentas qué hace La Equidad para estar en las finales

"Nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer cuentas, Envigado es el rival más fuerte que tenemos hoy, si aspiramos a pasar debemos ganar, es un equipo muy dinámico, hay que quitarle la pelota para poderle ganar. Es el único partido que nos interesa hoy".

Publicidad

Y por último, habló de Diego Valloyes quien vive un buen presente en Talleres de Córdoba y es pretendido por River Plate. "Es un jugadorazo, que lo compren para que nos entren un billete ahí

(risas)".