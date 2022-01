Alexis García, orgulloso de su equipo: "La Equidad no es tan chico como la gente cree"

"Fue un buen arranque en lo futbolístico, se tuvo el control del juego. Enfrentamos a un rival que tiró todo al ataque y que se jugó dejando espacios para el contragolpe", expresó Alexis García en la rueda de prensa, al finalizar el compromiso contra Santa Fe, que terminó 1-1.

Uno de los aspectos que llamó la atención, al concluir las acciones, fue la rabia que mostró el entrenador de La Equidad.

"Acepto que se equivoquen los árbitros, pero no acepto las patadas que nos dan a nuestros jugadores. Uno debe ser un poco más leal, si no hay autoridad, esto no funciona. La Equidad no es tan chico como la gente cree y que se va a dejar manipular. Me parece que cerraron el VAR y eso es triste", añadió.

Y, concluyó: "Destaco que, para tan pocas unidades de trabajo, el equipo asimiló muy bien lo que queremos. A veces, somos muy sanos, tuvimos varias contras en las que se debió pensar en lo colectivo, no en lo individual".

Ahora, La Equidad recibirá la visita de Once Caldas, en el estadio Metropolitano de Techo, el próximo miércoles, a partir de las 2 de la tarde, en la segunda jornada de la Liga I del fútbol colombiano.