Alexis García: "Sacaron de contexto las palabras que dije de Nacional, se malinterpretaron"

"Lo hablaba con mi asistente, entrar a este templo del fútbol es una sensación inmensa con Nacional así sea enfrentarlo con la honestidad que hay que hacerlo (...) Yo hablaba con Andrade y Jarlan que me decían 'vos querés mucho al verde'; sentir que hay tanto respeto y afecto por parte de ellos, nosotros sabemos que de acá no vamos a salir con tanqueta". Esas palabras de Alexis García hicieron eco en los medios deportivos, después del empate 1-1 de Nacional con Equidad, en el estadio Atanasio Girardot.

Y este martes, el profesor García habló del tema en una entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', e hizo claridad de lo sucedido. "Yo lo que veo es una malinterpretación del mensaje que di tras el partido con Nacional. Hablé del afecto, del reconocimiento con algunos jugadores de Nacional. No solamente me pasa con los jugadores que he dirigido, sino en casi todos los equipos que se arriman a saludar con afecto. Es el maltrato o el elogio, en eso no voy a entrar, me parece lamentable que malinterpreten, sacar de contexto palabras, no entro en eso", expresó con claridad el entrenador de los bogotanos.

Publicidad

García siguió y complementó. Así dijo que "esto es cariño, no es una guerra, no es matar al otro. En instagram publiqué una foto con René, uno de mis grandes amigos, cada quien defiende la camiseta y cada uno con objetivos diferentes".

Posteriormente a la aclaración inicial, al 'Maestro' se le puso sobre la mesa un interrogante relacionado con la crisis de los 'verdolagas', que no pudieron defender el título.

"Yo solamente he aprendido a valorar las cosas buenas y tragar muchas malas. No ando tan metido en la hoguera. Y así en Nacional tengo grandes amigos, empezando por René Higuita, por Maturana (Francisco) y lo demás que he encontrado es gente nueva y por eso no me atrevo a dar una opinión desde la distancia", agregó Alexis García.

Publicidad

La campaña de La Equidad, según Alexis García

"Cada equipo tiene objetivos distintos, pero salí muy jarto por no entrar a los ocho. No tuvimos un buen torneo, como yo hubiese querido, hay veces mejor juego que resultados, en eso nos faltó competir más, con demasiada juventud atrás, me tocó cambiar a cuatro jugadores de defensa me tocó en alguna oportunidad. Perdimos puntos que era para llorar, la frase más perdedora es 'si yo hubiera'. La clasificación no era una hazaña, pero no tuvimos la competitividad para hacerlo", afirmó el entrenador del equipo de Bogotá con respecto a la eliminación de los cuadrangulares.

Publicidad

Además de eso indicó que ya comenzaron a pensar en el 2023. "Desde ya estamos planificando, se van unos jugadores y estamos en la búsqueda de tener un equipo más competitivo. Claro que nosotros no podemos traer lo que queremos, sino lo que podemos".