Alexis García: "Trabajamos para poder brindarle una alegría a toda la hinchada del Pasto"

El entrenador del cuadro ‘volcánico’ se mostró satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos y espera tener a sus jugadores en el mejor nivel para afrontar la fase de grupos de la Liga Águila-I 2019.

Deportivo Pasto hizo un gran campeonato. El gran rendimiento de sus jugadores junto con los buenos resultados, tiene satisfecho a su técnico y a toda la hinchada, que se ilusiona con obtener una nueva estrella.

Alexis García habló de las posibilidades que tiene su equipo para llegar a ser campeón y de Millonarios, el rival más fuerte del grupo A. Las declaraciones se dieron a conocer a través de las redes sociales del club.

Alexis García, estratega del tricolor y Javier Arango preparador físico, ofrecieron una rueda de prensa con los principales medios de comunicación de la ciudad para analizar la previa de los cuadrangulares finales de la Liga Águila.



"Campeón puede ser cualquiera, porque si bien Millonarios ha mostrado un nivel superior por encima de los demás, este torneo ya empieza de cero, no hay ventajas por ser primero, el punto adicional ya no existe y allá en la cancha las camisetas ya no pesan, la hacen pesar los jugadores con su nivel mental y sus miedos. ", afirmó el entrenador Alexis García.

El estratega colombiano aseguró que, a pesar del cansancio y desgaste físico, tratarán de dar el máximo para darle una alegría a toda la afición pastusa.

"Yo quiero que el Deportivo Pasto sea un equipo sin miedos, que respete a los rivales como lo ha hecho. Tenemos un desgaste, pero lo hemos tratado de obviar al máximo. Estamos tratando de recuperar a todos los jugadores para que puedan dar el máximo. Trabajamos en conjunto para poder brindarle una alegría a toda la hinchada del Pasto", aseveró.

Por último, comentó que está preparando a su equipo de la mejor manera para afrontar los partidos del cuadrangular final.

“Tengo mucha fe y confianza en este grupo, respeto a los rivales, el equipo también y les estamos trabajando la cabeza, porque todas las grandes cosas nacen en la mente y este equipo lo que más fuerte tiene es la parte mental", concluyó.

