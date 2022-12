Alexis García: “Una vez viajé amenazado por hinchas de Santa Fe a un partido en Medellín”

El reconocido entrenador colombiano atendió este jueves a GolCaracol.com a través de un en vivo en Instagram y habló de su experiencia como técnico del cuadro ‘cardenal’.

Alexis García ha tenido pasos importantes en varios equipos del fútbol colombiano, entre esos por Independiente Santa Fe, un proceso que él califica como “extraordinario y estupendo”, aunque no todo fue color de rosa.

El estratega, actualmente en La Equidad, contó en una charla con GolCaracol.com una anécdota cuando dirigía a los ‘cardenales’ y viajó “casi que amenazado” a un juego con Nacional.

“El proceso en Santa Fe lo gestionamos bien y lo llevamos a buen puerto, no fuimos campeones que era lo único que servía, inclusive recuerdo que viajé a Medellín a un partido contra Nacional casi amenazado por hinchas, me decían que no fuera perder, y les dije que podíamos ganar, pero que cuando llegara me recibieran también con todos los laureles. Al final pudimos ganar 1-0 allá, todo eso también es de mirar, cómo fueron los partidos desde la estadística”, afirmó García.

El 'Maestro' agregó que "yo quise traer a Borja (Miguel), pero me dijeron que no, que no lo querían acá. Teníamos cinco delanteros jovencitos, uno de ellos Antony Otero, a quien pusimos de 20 años. También se fue Seijas, quien era una de las figuras. Entonces eso también hay que analizarlo".

Cabe recordar que el entrenador chocoano estuvo en el cuadro rojo de la capital, en 2016, dirigiendo en 20 partidos, entre torneo local e internacional.

