Alexis García: "Vamos muy escasos en puntos para lo que hemos hecho, pero hay que seguir luchando"

La Equidad perdió en la noche del domingo frente a Deportes Tolima por 1-0 en el estadio Manuel Murillo Toro. Los dirigidos por Alexis García hicieron un buen compromiso y en varias ocasiones del mismo complicaron al cuadro de Ibagué.

Luego del partido, el timonel del conjunto bogotano habló en rueda de prensa y dejó sus impresiones de cómo jugaron los suyos y del planteamiento del rival.

"El equipo ha jugado dos partidos muy buenos, este contra Tolima y el de Envigado, y un partido muy malo, que el fue primero contra Medellín. En el primer tiempo con la pelota no estuvimos finos, no entendimos la cancha, no leíamos los rebotes, pero en el segundo tiempo creo que dominamos. No es fácil poner al Tolima terminar pidiendo tiempo, es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, La Equidad los puso a sudar, nos faltó suerte, fue un partido parejo, enfrentamos a un gran rival, jugamos de tú a tú; perdimos, es el fútbol y hay que prepararnos para lo que viene", aseguró Alexis García.

Sobre el balance del resultado, el estratega de los 'aseguradores' dijo que "en el primer tiempo los goles no llegan porque no los merecimos, porque no los buscamos, ya en el segundo tiempo creo que el equipo sí mereció un gol, por lo que hizo, por cómo manejó la pelota y cómo llegó por momentos".

La Equidad tiene tres unidades en el Grupo B y lo único que le queda es sumar de a tres en lo que resta de estos cuadrangulares si quieren llegar a la final del balompié colombiano, y eso lo tiene bastante claro García.

"La única cuenta es ganar el próximo partido, no nos podemos dar ese lujo. Recuperar cuanto antes los jugadores en la parte física y anímica y jugarnos el otro parido como una final el jueves. Vamos muy escasos en puntos para lo que hemos hecho, pero tenemos que seguir luchando", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar La Equidad en la Liga Betplay?

El equipo bogotano volverá a jugar el próximo jueves 9 de junio frente a Deportes Tolima en condición de local. El compromiso empezará a las 6:15 de la tarde.