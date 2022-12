Alexis Henríquez aún no define su futuro: “Sí me han llamado, pero no ha sido nada serio”

El defensor samario se despidió este miércoles, luego de ocho años y varios títulos con el equipo verde de Antioquia. Además, se refirió a la posibilidad de ocupar otro cargo en el club.

Alexis Henríquez confirmó este miércoles durante su despedida como jugador de Atlético Nacional que no tiene “nada concreto con ningún equipo” del fútbol colombiano.

“No tengo nada concreto con ningún equipo, sí me han llamado, pero no ha sido nada serio. Lo de Once Caldas fueron rumores, hasta el momento no he tenido conversación con ellos”, aseguró Henríquez.

El experimentado defensor estuvo acompañado por el exjugador Francisco Nájera, gerente del cuadro ‘verdolaga’, y algunos hinchas con quienes se sacó foto y les firmó camisetas.

Así esperan a Alexis Henríquez, capitán y campeón con Nacional, para el acto de despedida#FútbolDeLaCasa



Por: @linamatote pic.twitter.com/tUBfOuxdkc — Gol Caracol (@GolCaracol) December 4, 2019



‘Teo’ Gutiérrez: “Algunos creen que ya ganaron; a mí me enseñaron que hay que jugar los partidos”

“A mis compañeros les digo que tiene que ser natural, que no se dejen intimidar por nadie, que disfruten su profesión y que si están en Nacional es porque tienen condiciones. Los que están en el club son muy buenos, pero necesitan madurar y tener experiencia. Jugar acá es lo más difícil que puede tener cualquier jugador de fútbol”, agregó.

Alexis Henríquez le dice adiós a Nacional: el capitán comparte con la hinchada ‘verdolaga’ que está presente en el acto de despedida del jugador#FútbolDeLaCasa



Por: @linamatote pic.twitter.com/GfVnK2VzuA — Gol Caracol (@GolCaracol) December 4, 2019

Por último, Henríquez Charales no descartó regresar a Nacional en un futuro, realizando otras labores.

“Hablo con mucha gente de Nacional que me tiene en los planes, pero soy consciente que para llegar acá primero me tengo que preparar”, finalizó.

A esta hora, se lleva a cabo el acto de despedida de Alexis Henríquez de Atlético Nacional. Una de las personas presentes al evento es Francisco Nájera, director deportivo del club antioqueño#FútbolDeLaCasa



Por: @linamatote pic.twitter.com/5Y51UPxF4D — Gol Caracol (@GolCaracol) December 4, 2019

